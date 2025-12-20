Costas acordó la renovación de su contrato en Racing: ¿hasta cuándo firmará?

El técnico aceptó las condiciones propuestas por la dirigencia y extenderá su vínculo con el club de Avellaneda.

Hoy 10:45

Racing tomó una decisión clave de cara al futuro inmediato. Tras la final del Torneo Clausura, en la que cayó por penales ante Estudiantes, la dirigencia avanzó con firmeza en un rumbo que ya estaba definido: renovar el contrato de Gustavo Costas como director técnico.

El presidente Diego Milito ya le había acercado una propuesta al entrenador luego de la eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, pero en ese momento Costas optó por postergar cualquier definición y enfocarse en el cierre de la temporada con La Academia.

Con el 2025 ya finalizado, las negociaciones se retomaron pensando en el proyecto a largo plazo. Si bien en un primer momento hubo diferencias económicas, finalmente las partes llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por tres años, lo que permitirá que el DT continúe hasta el final del mandato de la actual gestión.

El nuevo contrato será hasta 2028, contará con incrementos salariales anuales y se firmará la próxima semana, cuando Costas regrese de sus vacaciones.

El desafío del mercado de pases

De cara a la próxima temporada, el entrenador tendrá una tarea compleja: retener a varias figuras que son seguidas de cerca por clubes del exterior. Entre los nombres más buscados aparecen Facundo Cambeses, Juan Nardoni, Santiago Sosa y Adrián Martínez, pilares del equipo en el último año.

Los números de Gustavo Costas en Racing

A lo largo de tres ciclos como entrenador de Racing, Costas dirigió 188 partidos, con un balance de 86 triunfos, 37 empates y 65 derrotas. Además, en su actual etapa logró dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, consolidando su lugar en la historia del club.