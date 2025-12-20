Los Arias: buscan a un hombre que entró en una zona montuosa y desapareció

Se trata de un vecino del barrio 8 de Abril. Fue con su pareja a vender en una fiesta de la zona y en los primeros minutos de este sábado desapareció.

Hoy 11:44

Un importante despliegue policial se montó desde los primeros minutos de luz de este sábado, quienes buscan a Pablo González (41), un vecino del barrio 8 de Abril que se dedica a la venta ambulante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Accidente fatal en la Ruta 34 vieja: un motociclista murió al impactar de frente contra una camioneta

Personal policial en la búsqueda

Durante la noche del viernes fue con su pareja a una fiesta en cercanía de Los Arias, en el departamento Robles, y ya en los primeros minutos de esta jornada ingresó a una zona montuosa y no se lo volvió a ver.

Su pareja preocupada por su ausencia, dio aviso a las autoridades y a familiares.

Personal de GER, Comisaría de Beltrán y de la Subcomisaría de Villa Robles participan de la búsqueda.