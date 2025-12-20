Alerta en River: un gigante europeo ofertó por Ian Subiabre

River dejó en claro cuánto apuesta por Ian Subiabre, una de sus grandes joyas juveniles, luego de que desde España se revelara el fuerte interés que despertó el extremo de 18 años en clubes de primer nivel europeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según publicó el diario Sport, el Barcelona envió en el mercado de pases de junio una oferta formal de 10 millones de euros por el atacante cuando en Núñez se negociaba la renovación de su contrato. Finalmente, el juvenil extendió su vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2028.

Ese nuevo acuerdo incluyó una mejora salarial y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que deja en evidencia que la propuesta llegada desde Cataluña quedó muy lejos de las pretensiones de La Banda.

Más allá de que Subiabre disputó solo seis partidos en el último semestre, en River lo consideran una apuesta a futuro. En ese lapso, el juvenil tuvo una actuación destacada en el Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina fue subcampeona tras caer en la final ante Marruecos, con tres goles del extremo en el torneo.

El interés europeo por Subiabre no es nuevo. Meses atrás también había sido sondeado por Chelsea, otro indicio del potencial que le ven al futbolista formado en el club de Núñez.

Mientras tanto, en Barcelona optaron por otro camino y contrataron a Roony Bardghji por apenas dos millones de euros, una decisión impulsada por el director deportivo Deco. El joven respondió con buenas actuaciones y hoy genera ilusión en el mundo blaugrana, perfilándose como un posible socio de Lamine Yamal.

En River, en cambio, el mensaje es claro: Ian Subiabre no se negocia fácilmente y el club está decidido a proteger y potenciar a una de las promesas más importantes de su semillero.