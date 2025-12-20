Real Sayana celebró su 133° Aniversario con la entrega de viviendas sociales y la inauguración de obras

Ante un marco imponente de público, la localidad ubicada en el departamento Avelleneda festejó un nuevo año de vida. Ángel Niccolai tuvo a su cargo el discurso de cierre.

Hoy 13:09

Con un marco importante de público, la localidad de Real Sayana, ubicada en el Dpto. Avellaneda, celebró su 133° aniversario con un acto que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, en representación del Gobierno de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También fueron parte de la ceremonia la diputada nacional Celia Campitelli de Dib y autoridades municipales de la zona, quienes fueron recibidas por el comisionado de la localidad, Santiago Dib, con quien participaron de la entrega de viviendas sociales y la inauguración de obras.

En primera instancia, en el domicilio de Alejandra Tuliz, se realizó el corte de cintas y la entrega simbólica de viviendas a todos los beneficiarios del programa.

Posteriormente, fue habilitada la pavimentación de hormigón armado sobre las avenidas Centenario Norte (2.040 metros cuadrados); Centenario Sur (1.980 m) y Santa Fe (3.155 m), y calle Martín Miguel de Güemes (1.500 metros cuadrados). Asimismo, el mejoramiento de caminos desde Real Sayana al paraje Vacasnioj Norte pasando por la Escuela N° 329 y el Jardín N° 405 hasta la localidad de Icaño. Además del enripiado de diferentes calles del pueblo y la refacción y acondicionamiento del Centro Integrador Comunitario.

Durante el acto, el comisionado Santiago Dib destacó el acompañamiento del Gobierno de la provincia para la concreción de las viviendas sociales y demás obras que permiten mejorar la calidad de vida de la gente.

"Tenemos que valorar el presente que tenemos en Santiago, a pesar de la situación que se vive a nivel nacional y destacar la continuidad del programa de Viviendas Sociales".

"Esta es una provincia que no se detiene –agregó- y esto se debe al gran ordenamiento financiero. Desde aquí, nosotros trabajamos para que muchas familias concreten sus sueños", concluyó.

Niccolai tuvo a su cargo el discurso de cierre, en el que expresó el saludo del gobernador Elías Suárez y ratificó la decisión de seguir trabajando para el desarrollo de la provincia con una fuerte mirada en el interior.

Luego de hacer un repaso de los orígenes de Real Sayana señaló: "Los santiagueños tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Desde la Nación nos ven tan pequeños, pero recordemos que desde aquí, del Norte, se construyó la patria para que seamos libres".

Con respecto a la situación actual de Santiago el Estero, remarcó que "hace 20 años que no existe el difícil fiscal" y que "en el Congreso de la Nación, donde se encuentra el senador Gerardo Zamora, defenderemos desde siempre las virtudes de la provincia", para que las comunidades como Real Sayana puedan seguir creciendo, con el esfuerzo y trabajo de todos, como lo marca su historia.