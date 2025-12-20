Ingresar
Fe y solidaridad: la Capilla San Luis Gonzaga invita al Pesebre Viviente y a una gran colecta comunitaria

Hoy 15:03
Pesebre viviente

Este domingo 21 de diciembre, la comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga, situada en la esquina de Viamonte y Alberti, abrirá sus puertas para celebrar una de las tradiciones más emotivas de la temporada: el Pesebre Viviente.

La jornada comenzará puntualmente a las 20:00 horas y tendrá como protagonistas a los niños de la Catequesis, quienes han trabajado durante semanas para representar el nacimiento del Niño Jesús. Se invita a los vecinos a acercarse con sus familias y, de ser posible, traer sus propias sillas o reposeras para disfrutar cómodamente del evento al aire libre.

Una misión solidaria de los jóvenes

Más allá de la representación artística y religiosa, la jornada tendrá un fuerte componente social. Los jóvenes de la Catequesis de Confirmación estarán al frente de una gran colecta solidaria para ayudar a los sectores más vulnerables de la zona.

Se solicita a quienes deseen colaborar que acerquen:

Alimentos no perecederos (leche, harina, fideos, arroz, artículos de mesa navideña, etc.).

Ropa y calzado de todos los talles (para niños, jóvenes y adultos), solicitando que se encuentren en buen estado y limpios.

Desde la coordinación de la capilla expresaron: "Queremos que el pesebre no sea solo una imagen, sino un gesto real de amor hacia el prójimo. Invitamos a todos a vivir esta experiencia de fe y a colaborar con lo que puedan para que otras familias también tengan una Navidad digna".

