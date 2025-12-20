Fe y solidaridad: la Capilla San Luis Gonzaga invita al Pesebre Viviente y a una gran colecta comunitaria

La jornada comenzará puntualmente a las 20:00 horas y tendrá como protagonistas a los niños de la Catequesis, quienes han trabajado durante semanas para representar el nacimiento del Niño Jesús.
Este domingo 21 de diciembre, la comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga, situada en la esquina de Viamonte y Alberti, abrirá sus puertas para celebrar una de las tradiciones más emotivas de la temporada: el Pesebre Viviente.
La jornada comenzará puntualmente a las 20:00 horas y tendrá como protagonistas a los niños de la Catequesis, quienes han trabajado durante semanas para representar el nacimiento del Niño Jesús. Se invita a los vecinos a acercarse con sus familias y, de ser posible, traer sus propias sillas o reposeras para disfrutar cómodamente del evento al aire libre.
Una misión solidaria de los jóvenes
Más allá de la representación artística y religiosa, la jornada tendrá un fuerte componente social. Los jóvenes de la Catequesis de Confirmación estarán al frente de una gran colecta solidaria para ayudar a los sectores más vulnerables de la zona.
Se solicita a quienes deseen colaborar que acerquen:
Alimentos no perecederos (leche, harina, fideos, arroz, artículos de mesa navideña, etc.).
Ropa y calzado de todos los talles (para niños, jóvenes y adultos), solicitando que se encuentren en buen estado y limpios.
Desde la coordinación de la capilla expresaron: "Queremos que el pesebre no sea solo una imagen, sino un gesto real de amor hacia el prójimo. Invitamos a todos a vivir esta experiencia de fe y a colaborar con lo que puedan para que otras familias también tengan una Navidad digna".