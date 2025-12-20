La Justicia rechazó que “La Toretto” tenga salidas laborales durante la domiciliaria

La imputada por el atropello fatal de Walter Armand había solicitado permiso para trabajar, pero el tribunal desestimó el pedido.

Hoy 18:04

La Justicia le negó el permiso a salidas laborales que Felicitas Alvite, alias “La Toretto”, había solicitado para trabajar como niñera mientras cumple la prisión domiciliaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, compuesto por los jueces Silvia Edit Hoerr, Analía Inés Carillo y Claudio Joaquín Bernard, que consideró que “no están dadas las condiciones” para flexibilizar el régimen actual.

Algunas semanas atrás, la defensa de Alvite presentó un pedido ante la Justicia para que la joven pueda salir dos veces por semana para trabajar.

Habían solicitado la autorización en 2024 para que pudiera acceder a salidas laborales, pero en esta ocasión hubo una propuesta concreta, ya que la acusada fue contactada por una familia que vive cerca de su casa para trabajar como niñera de un bebé.

Antes de resolver, el Tribunal dio lugar a que la fiscalía y la querella intervengan en la decisión. Ambos rechazaron el pedido.

Poco después, la familia de la víctima compartió un comunicado con el que repudió la solicitud. “No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa en la cárcel como tiene que estar, sino que también pretende tener salidas laborales”, escribieron en un posteo de Instagram.

“No hay palabras para describir el dolor y vergüenza que siente la familia por sus actos. Esperemos que se haga justicia cuanto antes y ella pague por el dolor causado. Justicia por Walter Armand”, sumaron.