Qué simboliza colgar una cinta blanca en la entrada del hogar

La costumbre se popularizó en los últimos tiempos y despierta curiosidad en redes sociales.

Hoy 18:43

Colgar una cinta blanca en la puerta de entrada parece un detalle decorativo, pero es mucho más que eso. Este pequeño gesto esconde un significado y una tradición que cada vez pisa más fuerte en las casas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El color blanco siempre estuvo asociado a la pureza, la paz y los nuevos comienzos. Por eso, en distintas culturas y creencias populares, se lo usa para limpiar energías, atraer tranquilidad y marcar un límite simbólico entre el exterior y el interior.

Colgar una cinta blanca en la puerta se interpreta como una especie de filtro, ya que protege el hogar de las malas vibras y ayuda a crear un ambiente más armónico.

Protege la casa de energías negativas.

Favorece la armonía y el bienestar.

Aporta una sensación de tranquilidad.

Marca un límite simbólico entre el exterior y el interior.

Cómo colocar la cinta blanca en la puerta:

Usar una cinta blanca lisa , de tela o raso.

, de tela o raso. Atarla en el picaporte, la manija o el marco de la puerta.

No dejarla tirante, sino con un nudo suave.

Renovarla cada tanto, si se ensucia o se deteriora.

Más allá de las creencias personales, colgar una cinta blanca en la puerta se transformó en un ritual cotidiano que aporta calma y sensación de protección.