Qué simboliza colgar una cinta blanca en la entrada del hogar

La costumbre se popularizó en los últimos tiempos y despierta curiosidad en redes sociales.
Colgar una cinta blanca en la puerta de entrada parece un detalle decorativo, pero es mucho más que eso. Este pequeño gesto esconde un significado y una tradición que cada vez pisa más fuerte en las casas.
El color blanco siempre estuvo asociado a la pureza, la paz y los nuevos comienzos. Por eso, en distintas culturas y creencias populares, se lo usa para limpiar energías, atraer tranquilidad y marcar un límite simbólico entre el exterior y el interior.
Colgar una cinta blanca en la puerta se interpreta como una especie de filtro, ya que protege el hogar de las malas vibras y ayuda a crear un ambiente más armónico.
Cómo colocar la cinta blanca en la puerta:
Más allá de las creencias personales, colgar una cinta blanca en la puerta se transformó en un ritual cotidiano que aporta calma y sensación de protección.