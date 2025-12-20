Revelaron quién habría empujado a Evelyn Von Brocke tras su salida de APTRA

Luego del escándalo, trascendieron detalles sobre la persona involucrada en el hecho.

Hoy 18:57

Evelyn Von Brocke fue expulsada de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) este jueves. En medio de un móvil con varios medios en las afueras de la entidad, se vio a una mujer rubia salir por un costado y la periodista denunció ante las cámaras que la había empujado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el incidente, se reveló la identidad de la persona que presuntamente agredió a Von Brocke. En LAM (América), Ángel de Brito confirmó que se trata de la comunicadora Blanca López Velazco, quien es miembro de APTRA desde 1992.

Según De Brito, la producción de LAM intentó coordinar una nota aclaratoria con Blanca, después de que Evelyn la señalara como su agresora, pero ésta se negó. En audios difundidos al aire, la comunicadora expresó su indignación porque el presentador la calificó en broma como una “empujadora serial”.

“Yo lo que quiero es que me pidan disculpas. Las cosas que dijeron ayer de mí fueron espantosas. El conductor (De Brito) no me conoce”, se escucha decir a Velazco en la nota de voz. Luego, añadió: ”En esa clase de coberturas se busca el escándalo. Yo salí por un costadito tratando de no molestar a nadie, ni siquiera mi cara salió en cámara“.

Lapidaria, la acusada expresó: “Me da mucha tristeza esto y que lo llamen periodismo también me da tristeza”.

Hacia el final, Bianca dijo: “No quiero una nota. Toda esta situación me parece muy incómoda y muy fea. Después de lo que hicieron anoche, yo ya creo que pueden manipular cualquier cosa”.

Este jueves, después de una votación, Evelyn Von Brocke fue expulsada de APTRA. A la salida del edificio, se vivió un momento de tensión cuando la periodista afirmó que la empujaron e insultaron tras recibir la notificación de que fue apartada de la asociación.

Cuando estaba bajando el último escalón de la escalera para salir a la puerta de calle, se pudo ver a una mujer rubia salir detrás suyo.

“Este es el momento que contaban Evelyn y Santi (Riva Roy) recién, cuando la empujan, le gritan ‘sore...’ y hubo un momento incómodo a la salida”, dijo Ángel de Brito al presentar las imágenes en LAM (América).

Sobre la persona que atacó a Von Brocke, el conductor del programa de chimentos dijo: “Es una mujer rubia que no distingo”.