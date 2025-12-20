Agustín Monzón le pidió ser su novia a la ex de Fernando Báez Sosa tras la pelea en Parense de Manos

Luego de enfrentarse a Franco Bonavena en el estadio Ducó, el nieto de Carlos Monzón sorprendió al público con una emotiva propuesta a Julieta Rossi, que se llevó todos los aplausos al cierre del evento.

Hoy 19:25

Agustín Monzón se subió al ring en Parense de Manos, el evento organizado por Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna junto al equipo de Vorterix, donde se enfrentó a Franco Bonavena. El cruce tuvo un condimento especial: ambos son nietos de dos leyendas del boxeo argentino, Carlos Monzón y Ringo Bonavena. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Ante un estadio Tomás Adolfo Ducó colmado pese a la alta temperatura y humedad en Capital Federal, este 20 de diciembre, los dos brindaron un show intenso que mantuvo al público en vilo. Finalmente, el nieto de Ringo se quedó con la victoria por decisión de los jueces pero los flashes llegó al final de la pelea. Lejos de la frustración, Agustín se mostró conforme con su desempeño y, micrófono en mano, aprovechó el momento para protagonizar una escena inesperada. Entre aplausos y emoción, sorprendió a Julieta Rossi, expareja de Fernando Báez Sosa, quien se encontraba entre el público, y entre lágrimas le pidió que fuera su novia, desatando una ovación en el estadio. "Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi que me acompañó en este proceso. Te amo con todo mi corazón", expresó conmovido Agustín.

