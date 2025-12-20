Con un Mbappé récord y sin Mastantuono, el Real Madrid le ganó al Sevilla de Matías Almeyda

El Merengue sumó tres puntos clave en el cierre del 2025. El equipo de Xabi Alonso no jugó bien, pero aprovechó sus momentos y continúa como escolta en La Liga.

Hoy 19:38

No fue un triunfo vistoso ni mucho menos dominante, pero sí muy valioso. El Real Madrid derrotó 2-0 al Sevilla en el Santiago Bernabéu por la fecha 17 de La Liga española, sumó 42 puntos y no le pierde pisada al Barcelona, líder con 43 y un partido menos. En una noche cargada de tensión, el equipo de Xabi Alonso cumplió con el objetivo y cerró el año con algo de alivio.

El arranque fue preocupante para el local. El Madrid se mostró impreciso y dormido, especialmente en el fondo, y el Sevilla tuvo chances claras para abrir el marcador. Un mano a mano desperdiciado por Isaac Romero fue la más peligrosa, mientras el público comenzaba a expresar su malestar con silbidos desde las tribunas del Bernabéu.

La historia cambió sobre el final del primer tiempo. Tras una dura infracción de Marcao a Rodrygo, el brasileño ejecutó el tiro libre y Jude Bellingham apareció con un gesto técnico notable para poner el 1-0 a los 38 minutos. El gol acomodó al Madrid y abrió un segundo tiempo más dinámico, con chances en ambos arcos y un Courtois determinante para sostener la ventaja.

El quiebre llegó a los 67’, cuando Marcao vio la segunda amarilla por otra falta fuerte, esta vez sobre Mbappé. Con uno más, el Madrid manejó los tiempos y liquidó el partido con un penal que el propio Mbappé cambió por gol. En el día de su cumpleaños 27, el francés alcanzó los 59 goles en un año calendario, igualando el récord histórico de Cristiano Ronaldo en 2013. Sin minutos para Franco Mastantuono, el Real cerró el 2025 con una victoria necesaria y ya piensa en el duelo ante Betis, el 4 de enero, cuando retomará la competencia.