A qué otras finales se clasificó Estudiantes por ganar el Trofeo de Campeones

Definido en San Nicolás otro certamen satélite de los torneos en disputa durante el año del fútbol argentino, el Pincha se abrió las puertas a tres nuevas conquistas.

Hoy 20:24

Estudiantes se coronó este sábado en la más lógica de las finales del año del fútbol argentino: como campeón del Torneo Clausura, venció al Platense rey del Apertura y con este Trofeo de Campeones en el bolsillo ya ostenta la llave para sumar otras estrellas satélite.

Por un lado, ante la falta este año de un campeón de torneo todos contra todos, el Pincha ocupará ese lugar y disputará la Supercopa Internacional frente al mejor de la tabla anual, Rosario Central, más allá de la polémica decisión de la AFA de coronarlo también con un título.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones hará las veces de campeón de liga larga en la Supercopa Argentina frente al titular de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia.

La novedad el año que viene que no se va a perder el campeón en San Nicolás es el triangular con la Recopa en juego. Allí ya espera Independiente Rivadavia, pero también irán los vencedores de las Supercopas, Internacional y Argentina. Si se repite alguno, ingresaría Argentinos Juniors en carácter de subcampeón de la Copa Argentina.

La Recopa estrenará además un nuevo sistema de disputa, todos contra todos con puntuación de tres puntos por triunfo en los 90 minutos, dos por penales, uno por caer desde los doce pasos y ninguno si se pierde en los 90.