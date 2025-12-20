Entretenido empate en La Banda para los periodistas

Fue 2 a 2 en el Sindicato de Empleados de Comercio ante Autoservicio Zahuy, en un duelo que promete transformarse en un clásico.

Bajo un calor agobiante en el Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda, el equipo de Prensa FC igualó 2 a 2 ante Autoservicio Zahuy, en un duelo que promete transformarse en un clásico.

Arrancó mejor el conjunto de periodistas en base a una buena presión y abrió la cuenta con un gol de Rodolfo Nasif que aprovechó un rebote en el arquero tras la definición de Guille Fernández.

En el complemento el elenco del Chino Nader puso toda la carne en el asador y arrinconó a los cronistas, que de todas maneras aumentaron la cuenta con un golazo de Mariano Diaz.

Aparecieron las variantes en ambos equipos y un polémico penal cometido por "Tara" Sosa lo cambió por gol el "Mono" González, para el descuento del equipo bandeño. Siguieron buscando los locales, con un Pedro Guzmán que se transformó en un delantero mas.

Una fuerte falta del Gringo Ceballos sobre Gregorio González en la medialuna le permitió a Pablo Ávila, con un excelso tiro libre colgarla de un ángulo, a pesar de la estirada de Daniel Carranza.

No hubo tiempo para nada más y el 2 a 2 marcó justicia en el resultado. Todo terminó en camaradería entre los planteles y la promesa de transformar este duelo en un clásico de cada fin de año.