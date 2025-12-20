La Municipalidad dio apertura a la muestra de Salón de Artes Visuales y entregó premios en la Casa Argañaraz Alcorta

La ceremonia fue encabezada por el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño.

Hoy 23:17

En la sede de la Casa Argañaraz Alcorta se dio apertura a la muestra del 7° Salón de Artes Visuales Santiago del Estero en formato mediano en la temática escultura organizado por la Municipalidad de la Capital, donde se hizo entrega de reconocimientos a los artistas ganadores de las obras premiadas y a las mencionesespeciales de ésta edición.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia fue encabezada por el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, quien destacó el impulso de la intendente, Ing. Norma Fuentes, para llevar adelante el concurso que contó con la presentación de 38 obras de artistas locales, de las cuales 3 fueron preseleccionadas por un jurado integrado por referentes artísticos de las provincias de Santiago, Tucumán y Jujuy.

“Se tratan de obras que tienen un fuerte componente local, las premiadas y las que no han sido premiadas también tienen una importante presencia de lo autóctono con la incorporación del paisaje, del mismo lenguaje que se quiere transmitir desde la obra, como las deidades, la pachamama, la religión y la aparición de la naturaleza como una manifestación de fe y eso se ve y da una lectura interesante”, remarcó el funcionario.

Las obras ganadoras fueron: “El último dorado” de Rodolfo Soria (primer premio), “Espinas de vinal, caja abanderado, hierro enroscado” de Walter Russo (segundo premio) y “El arma de un coyuyo rojo” de Roberto Eberlé (tercer premio).

Mientras que, las menciones especiales fueron para: “Preludio estival-guardiana” de Sol Divi, “Quien dicta la sentencia” de Mauricio Sarmiento y “La niña del dulce color del sol” de Amalia Martínez Gramajo.