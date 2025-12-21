Ingresar
Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un lujoso auto

La actriz compartió la foto del costoso regalo en sus redes, y un detalle llamó la atención de sus seguidores.

La China Suárez mostró los regalos que recibió días antes de Navidad. Entre los tantos obsequios de su novio Mauro Icardi, uno llamó la atención entre sus seguidores.

Al parecer, el futbolista del Galatasaray le regaló un auto de alta gama. En la foto que compartió la actriz en Instagram se puede ver el interior del vehículo, que al lado de la palanca de cambios tiene una carta escrita por el futbolista, con una sentida dedicatoria.

El auto es un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico premium, conocido como el “Rolls-Royce chino”. Su precio oscila entre los 93.989 hasta los 130.656 euros.

El interior del vehículo, con una estética elegante y terminaciones en tonos oscuros, deja ver varios guiños personales: una figura tejida colgada del volante y un búho decorativo en la parte superior. En el espejo retrovisor también hay una tarjeta con el escudo del Galatasaray y el año de fundación del club turco.

En 2014, durante un nuevo aniversario de la pareja, Icardi dejó a todos con la boca abierta al sorprender a Wanda Nara con un obsequio que quedó marcado como emblema de opulencia y romanticismo.

En ese momento, el entonces delantero del Inter apostó fuerte y la agasajó con un Rolls-Royce Wraith, un vehículo de altísima gama valuado en alrededor de 300 mil dólares, demostrando que, cuando hay amor, no repara en lujos ni gestos grandilocuentes.

