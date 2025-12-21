Lars Eidinger será Brainiac en la secuela de "Superman"

El actor alemán interpretará al icónico villano en Man of Tomorrow, la continuación del filme dirigido por James Gunn, con estreno previsto para 2027.

El actor alemán Lars Eidinger fue confirmado como el encargado de dar vida a Brainiac, el principal antagonista de Man of Tomorrow, secuela de Superman. La película volverá a estar producida, escrita y dirigida por James Gunn, quien lidera DC Studios junto a Peter Safran.

Brainiac es un villano creado en 1958 por el guionista Otto Binder y el dibujante Al Plastino. Se trata de un humanoide alienígena altamente avanzado, caracterizado por su extraordinaria inteligencia, amplias habilidades tecnológicas y una obsesión extrema por el conocimiento y el control. Man of Tomorrow marcará su primera aparición en la gran pantalla.

Si no hay cambios de agenda, la película se estrenará el 9 de julio de 2027 en cines de todo el mundo, dos años después del lanzamiento del nuevo Universo DC. El reparto volverá a estar encabezado por David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor, quienes deberán unir fuerzas ante la amenaza que Brainiac representará para la Tierra.

Antes del estreno de Man of Tomorrow, DC Studios lanzará al menos dos películas en 2026. En junio llegará Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, y en septiembre se estrenará Clayface, un proyecto que no estará conectado directamente con las tramas de Superman ni Supergirl.

Tampoco tendrá relación directa con ese arco la esperada The Batman - Part II, que —si el calendario se mantiene— llegará a los cines el 1 de octubre de 2027, cinco años y medio después de su primera entrega.