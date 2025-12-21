Primera imagen de Jessica Jones en “Daredevil: Born Again”

La segunda temporada de la serie promete elevar la acción y el drama con el regreso de la investigadora privada, en una trama más oscura ambientada en Nueva York.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again intensificará la acción y el conflicto en Nueva York con un regreso muy esperado del que ya comenzaron a difundirse las primeras imágenes. Se trata de Jessica Jones, la investigadora privada que vuelve a cruzar caminos con Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, en una entrega que promete un tono notablemente más oscuro.

Jessica Jones regresa oficialmente al universo de Born Again con Krysten Ritter retomando el personaje. El adelanto fue compartido en exclusiva por Entertainment Weekly y confirma la reunión en pantalla entre ambos héroes, cuya dinámica ya había sido celebrada por el público en producciones previas.

Cox recordó que no fue hasta después del estreno de The Defenders en 2017 cuando tomó verdadera dimensión del impacto que tuvo la relación entre Daredevil y Jessica Jones. Según el actor, el vínculo entre ambos se construye desde el choque de personalidades: “Por la naturaleza de Jessica y Matt, ambos dan lo mismo que reciben. No estoy seguro de que fuéramos conscientes de ello durante el rodaje. Así que llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad para ponerlos juntos en pantalla y divertirnos más con ellos”.

En la primera temporada, Wilson Fisk se convierte en alcalde de Nueva York y señala a Daredevil como enemigo público número uno. La segunda temporada arranca con la ciudad bajo su control y aún en estado de excepción, lo que obliga a Matt Murdock a adoptar un rol más estratégico. En ese escenario, Jessica Jones emerge como una pieza clave de la resistencia urbana.

Aunque los detalles sobre el papel de Ritter se mantienen en reserva, el responsable de Marvel Television, Brad Winderbaum, adelantó que su presencia tendrá un peso comparable al de Punisher en la primera temporada, subrayando la importancia de recuperar la dinámica de ironía, confrontación y claridad narrativa que definió a estos personajes.