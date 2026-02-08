Flores, chocolates y propuestas originales: qué regalar y cuánto cuesta sorprender en San Valentín

En la previa del Día de los Enamorados, Diario Panorama realizó un relevamiento en el centro santiagueño para conocer qué se regala y cuáles son los precios este 14 de febrero.

En la antesala del Día de los Enamorados, Diario Panorama llevó adelante un relevamiento en el centro santiagueño para conocer cuáles son los regalos más elegidos y cuánto cuesta sorprender a una pareja este 14 de febrero. Comerciantes coincidieron en que las flores siguen siendo las grandes protagonistas, con opciones para todos los presupuestos.

Daiana y Sebastián, comerciantes del rubro, señalaron que los ramitos de flores continúan siendo el clásico que nunca falla, especialmente las rosas rojas, que encabezan las ventas en esta fecha especial.

“Tenemos muchas opciones, desde regalos accesibles hasta propuestas más elaboradas. Hay opciones desde 5 mil pesos, chocolates de 10 mil, ramos de 15 mil, bolsitas con peluches, ramos con bombones y propuestas que llegan hasta 150 mil pesos”, explicó Daiana, quien remarcó que lo que más se prepara son los ramos con peluches.

La comerciante también destacó que la oferta se amplió con regalos pensados para hombres. “Para varones tenemos ramos con personajes como Gokú y el Hombre Araña, entre otros”, detalló.

Otra de las tendencias que se afianza en esta época son las cajitas especiales, utilizadas para pedir ser novios o proponer matrimonio, una opción que cada vez eligen más parejas.

Por su parte, Sebastián precisó los valores de las flores: “Las rosas por unidad cuestan 4 mil pesos y los ramos arrancan desde 10 mil pesos en adelante. En este San Valentín, lo que más se vende son las rosas rojas”.

Con una amplia variedad de precios y propuestas, el centro de la ciudad se convierte en el punto elegido por quienes buscan celebrar el amor con un detalle especial.