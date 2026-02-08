Este lunes trasladarán a Bastián a una clínica privada tras estabilizar su salud

El niño de 8 años viajará en avión sanitario luego de mostrar un cuadro clínico estable.

Llegó la mejor noticia. Después de que esta semana confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanece internado tras sufrir heridas graves en un choque en Pinamar, había despertado del coma farmacológico; este lunes será trasladado a una clínica privada próxima a su casa y para estar más cerca de su familia.

Según pudo saber Infobae, el operativo se activó luego de que el nene presentara "estabilidad clínica“.

El traslado, que podría comenzar a las 10.30 de este lunes, en función de las condiciones meteorológicas, se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

El avión sanitario saldrá del Aeropuerto de Mar del Plata rumbo al aeródromo La Matanza: se prevé que será al mediodía el aterrizaje. Luego, será trasladado a la clínica privada gestionada por la obra social de su familia, IOMA.

El plan de derivación incluyó la intención de que el menor de edad pueda seguir con su tratamiento y rehabilitación motora en un centro privado con los recursos adecuados.

Este domingo, Bastián seguía internado en el hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

A casi un mes de que el nene resultara gravemente herido tras el accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera en Pinamar, el martes por la noche mostró una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia, un avance que llega tras siete cirugías y semanas de cuidados intensivos.

La noticia fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

El parte médico, divulgado tras la operación, detalló que reemplazaron la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural. Asimismo, los voceros de la cartera de salud bonaerense indicaron que esta acción fue orientada a optimizar el manejo del drenaje y mejorar la evolución neurológica de Bastián.