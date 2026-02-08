Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse

La víctima, de 58 años, denunció que fue agredida tras recriminarles el consumo de sustancias y el uso de su celular para realizar transferencias bancarias. La Justicia intervino y pidió medidas urgentes.

Hoy 16:49

Un grave episodio de violencia intrafamiliar salió a la luz en las últimas horas en el barrio Juan Felipe Ibarra, luego de que una mujer de 58 años se presentara ante la Policía para denunciar a sus propias hijas por agresiones físicas y robo de dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en el domicilio familiar, cuando se desató una fuerte discusión entre la mujer y sus dos hijas, de 27 y 34 años. El conflicto se originó luego de que la madre las increpara por el consumo de drogas y por el uso indebido de su teléfono celular.

De acuerdo al relato de la víctima, ambas jóvenes habrían utilizado el dispositivo sin su autorización para realizar transferencias bancarias, vaciando sus cuentas con el fin de comprar estupefacientes. La situación fue escalando hasta que, tras un intenso cruce de palabras, las hijas la atacaron físicamente.

La damnificada aseguró que no se trataría de un hecho aislado, ya que situaciones similares habrían ocurrido con anterioridad.

Tras radicar la denuncia, la mujer solicitó a la Justicia la exclusión del hogar de ambas agresoras. El caso quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 1, que interviene en la investigación y en las medidas de protección correspondientes.