Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 FEB 2026 | 32º
X
Policiales

Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse

La víctima, de 58 años, denunció que fue agredida tras recriminarles el consumo de sustancias y el uso de su celular para realizar transferencias bancarias. La Justicia intervino y pidió medidas urgentes.

Hoy 16:49

Un grave episodio de violencia intrafamiliar salió a la luz en las últimas horas en el barrio Juan Felipe Ibarra, luego de que una mujer de 58 años se presentara ante la Policía para denunciar a sus propias hijas por agresiones físicas y robo de dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en el domicilio familiar, cuando se desató una fuerte discusión entre la mujer y sus dos hijas, de 27 y 34 años. El conflicto se originó luego de que la madre las increpara por el consumo de drogas y por el uso indebido de su teléfono celular.

De acuerdo al relato de la víctima, ambas jóvenes habrían utilizado el dispositivo sin su autorización para realizar transferencias bancarias, vaciando sus cuentas con el fin de comprar estupefacientes. La situación fue escalando hasta que, tras un intenso cruce de palabras, las hijas la atacaron físicamente.

La damnificada aseguró que no se trataría de un hecho aislado, ya que situaciones similares habrían ocurrido con anterioridad.

Tras radicar la denuncia, la mujer solicitó a la Justicia la exclusión del hogar de ambas agresoras. El caso quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 1, que interviene en la investigación y en las medidas de protección correspondientes.

TEMAS Juan Felipe Ibarra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: detuvieron a la supuesta agresora de una bebé de 4 meses
  2. 2. Pagó con cheques sin fondos: atraparon a un comerciante que compró $10.000.000 en mercadería
  3. 3. La China Suárez recordó qué pasó la última vez que revisó el celular de una de sus parejas: “No me arrepiento”
  4. 4. El tiempo para este domingo 8 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa y húmeda
  5. 5. Moto robada en asalto a mano armada fue entregada voluntariamente a la comisaría
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT