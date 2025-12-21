En medio de los rumores de River y Boca, Santiago Ascacíbar habló de su futuro

El jugador se refirió a “lo que se viene” tras conseguir un nuevo título con Estudiantes de La Plata.
Estudiantes cerró el 2025 a lo grande. En la tarde del sábado, el Pincha pisó fuerte en San Nicolás, derrotó 2-1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones, coronando un año inolvidable tras la obtención del Torneo Clausura. Con el título bajo el brazo, ya comienza a mirar hacia un 2026 cargado de desafíos, aunque con varias incógnitas abiertas.
Una de ellas tiene nombre propio: Santiago Ascacíbar. El capitán y referente fue consultado tras la final y dejó definiciones claras sobre su postura durante el tramo decisivo de la temporada. “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque iba a estar metido acá”, explicó en diálogo con TNT Sports.
El Rusito profundizó su idea y remarcó que evitó cualquier distracción. “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar porque uno pierde el foco. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, sostuvo. Y cerró con una frase que mantiene la expectativa abierta: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.
En la previa del encuentro decisivo, Juan Sebastián Verón se refirió al interés de River y Boca por el mediocampista. “¿Para River o para Boca? Al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos”, señaló la Brujita en una entrevista con Cielosports.
El presidente del club fue claro respecto a una eventual transferencia. “Podemos hacer un esfuerzo, pero tiene un límite. El club y el jugador ya hicimos un esfuerzo muy grande y es normal que sea compartido para su salida”, agregó.
Además, Verón le bajó el tono a las tensiones con River por viejas negociaciones y el actual interés en Ascacíbar. “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Es normal”, sentenció.
Mientras Estudiantes celebra un nuevo título y cierra el año en lo más alto, el futuro de Ascacíbar y del DT Eduardo Domínguez asoman como los grandes temas a resolver de cara a un 2026 que promete máxima exigencia.