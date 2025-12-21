En medio de los rumores de River y Boca, Santiago Ascacíbar habló de su futuro

El jugador se refirió a “lo que se viene” tras conseguir un nuevo título con Estudiantes de La Plata.

Hoy 00:01

Estudiantes cerró el 2025 a lo grande. En la tarde del sábado, el Pincha pisó fuerte en San Nicolás, derrotó 2-1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones, coronando un año inolvidable tras la obtención del Torneo Clausura. Con el título bajo el brazo, ya comienza a mirar hacia un 2026 cargado de desafíos, aunque con varias incógnitas abiertas.

Una de ellas tiene nombre propio: Santiago Ascacíbar. El capitán y referente fue consultado tras la final y dejó definiciones claras sobre su postura durante el tramo decisivo de la temporada. “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque iba a estar metido acá”, explicó en diálogo con TNT Sports.

El Rusito profundizó su idea y remarcó que evitó cualquier distracción. “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar porque uno pierde el foco. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, sostuvo. Y cerró con una frase que mantiene la expectativa abierta: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Verón habló del interés por Ascacíbar

En la previa del encuentro decisivo, Juan Sebastián Verón se refirió al interés de River y Boca por el mediocampista. “¿Para River o para Boca? Al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos”, señaló la Brujita en una entrevista con Cielosports.

El presidente del club fue claro respecto a una eventual transferencia. “Podemos hacer un esfuerzo, pero tiene un límite. El club y el jugador ya hicimos un esfuerzo muy grande y es normal que sea compartido para su salida”, agregó.

Además, Verón le bajó el tono a las tensiones con River por viejas negociaciones y el actual interés en Ascacíbar. “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Es normal”, sentenció.

Mientras Estudiantes celebra un nuevo título y cierra el año en lo más alto, el futuro de Ascacíbar y del DT Eduardo Domínguez asoman como los grandes temas a resolver de cara a un 2026 que promete máxima exigencia.