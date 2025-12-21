La decisión de Estudiantes con Eduardo Domínguez ante el supuesto interés de Boca

Agustín Alayes, director deportivo del club, fue contundente al referirse a la continuidad del DT campeón.

Hoy 11:15

El futuro de Eduardo Domínguez volvió a quedar en el centro de la escena en Estudiantes tras los rumores que lo vincularon con Boca. Desde la dirigencia del Pincha no esquivaron el tema y dejaron una postura clara: la prioridad es retener al DT campeón y darle continuidad al proyecto.

Quien tomó la palabra fue Agustín Alayes, director deportivo del club, y fue contundente. “Seguro, es uno de los objetivos”, aseguró, dejando en claro que la intención es sostener el ciclo más exitoso de los últimos años en La Plata.

El exdefensor explicó además por qué todavía no hubo avances formales en las negociaciones. “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”, señaló, en referencia a la definición del Trofeo de Campeones. De todos modos, llevó tranquilidad y marcó el rumbo inmediato: “Ahora nos enfocaremos en eso”.

La postura de Estudiantes

La posición de la dirigencia, con Juan Sebastián Verón a la cabeza, es firme. El contrato de Domínguez vence el 31 de diciembre, pero la idea es renovarle el vínculo y proyectar el futuro con el mismo cuerpo técnico.

Los argumentos deportivos sobran. Con la reciente consagración, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes y quedó a solo una conquista de igualar a Osvaldo Zubeldía como el entrenador más ganador en la historia del club.

Mientras el interés externo genera ruido, en La Plata el mensaje es claro: Estudiantes quiere que Eduardo Domínguez siga siendo el líder del proyecto y continúe escribiendo páginas doradas en la historia del Pincha.