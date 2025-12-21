El mensaje de Neymar que ilusiona a Brasil y apunta a Ancelotti de cara al Mundial 2026

Aunque su presencia todavía no está asegurada, el crack brasileño se animó a soñar en público con un final ideal para la Verdeamarela en la Copa del Mundo y le dejó un recado al DT.

Hoy 13:00

Neymar volvió a ilusionar a Brasil con el Mundial 2026. Sin certezas sobre su convocatoria y con un largo camino por recorrer desde lo físico, el delantero se permitió soñar en voz alta y hasta le dejó un mensaje directo a Carlo Ancelotti, actual entrenador de la Canarinha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hoy, la presencia de Ney en la próxima Copa del Mundo está lejos de ser una realidad concreta. Desde la llegada de Ancelotti al banco de la selección, el crack brasileño no volvió a ser convocado y su estado físico sigue siendo una incógnita, marcado por lesiones y falta de continuidad, incluso tras su regreso al Santos, club con el que logró evitar el descenso en la última temporada.

La última vez que Neymar vistió la camiseta de Brasil fue en octubre de 2023, en la derrota 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, el DT italiano apostó por otros nombres y fue claro: si recupera su mejor versión física, será tenido en cuenta. Por ahora, ese escenario parece lejano, más aún teniendo en cuenta que el atacante deberá someterse a una operación de meniscos.

Pese a ese panorama, Neymar volvió a encender la ilusión en un contexto inesperado. Lo hizo durante el evento musical Tardezinha, en un recital de Thiaguinho en San Pablo, donde fue invitado a subir al escenario y tomó el micrófono ante miles de personas.

“Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo pueden exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!”, lanzó el ex Barcelona y PSG, en un mensaje que rápidamente se viralizó. Incluso fue más allá y prometió que, si juega la final, hará un gol para ayudar a Brasil a conquistar su sexta Copa del Mundo.

Hoy, sus palabras suenan más a deseo que a certeza. Pero mientras el cuerpo responde y Ancelotti define el rumbo, Neymar dejó algo claro: su sueño sigue intacto y el Mundial 2026 todavía ocupa un lugar central en su horizonte.