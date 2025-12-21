“Nos vamos a querer toda la vida”: la reflexión de Thiago y Daniela sobre su relación

La expareja habló con sinceridad sobre el cariño que los une y el compromiso compartido en la crianza de sus hijas.

Hoy 15:17

Después de la separación y el grave accidente que puso a Thiago Medina al borde de la muerte, él y Daniela Celis decidieron hablar públicamente sobre el estado de su relación. En los últimos días, ambos compartieron frente a cámara la nueva dinámica que los une como familia, despejando las dudas que surgieron entre sus seguidores tras los rumores de crisis, reconciliación y el difícil momento que atravesó Thiago durante su recuperación.

El joven fue el primero en abordar la cuestión. “Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dani, si estamos juntos, si estamos separados. La verdad que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida. Es más, vení”, le pidió a Daniela que se sume al video. Ella lo abrazó y sumó un mensaje claro y afectuoso: “¿Qué pasó? Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida”.

Ambos remarcaron el lazo indestructible que los une como padres. “Sí, aparte de haber sido pareja, somos padres y bueno, sabemos entender eso también. Como ustedes saben que crecimos juntos...”, afirmó Thiago, destacando el recorrido compartido y la madurez alcanzada. Daniela completó la idea refiriéndose directamente a quienes los siguen desde sus inicios en la televisión: “Ustedes nos vieron evolucionar todo el trayecto de estos tres años, estamos muy felices por eso”.

Con estas palabras, Thiago Medina y Daniela Celis dejaron en claro que, más allá de su relación de pareja, la familia y el cariño permanecen inactos. A pesar de los altibajos y las situaciones límites, el crecimiento y el amor por sus hijos los seguirán uniendo para siempre.

La pareja estuvo invitada a La mañana con Moria (El Trece) y recordó cómo fue tomar la decisión de separarse luego de años juntos e hijas en común. “Yo decidí que nos separemos. La senté a ella en el sillón y nos pusimos a hablar”, contó Thiago mientras Moria, fiel a su estilo, quiso saber todos los detalles de la conversación que tuvieron meses atrás.

“Le dije ‘Bueno, Dani, quiero hablar con vos porque sabés que no estamos bien con la relación, que estamos fallando y faltando el respeto, estamos hablándonos mal, dijimos que no iba a pasar esto por las nenas. Quiero que nos demos un tiempo para ver qué queremos hacer porque no estamos bien’”, relató el joven participante de Gran Hermano. Si bien en ese momento él se fue del hogar que compartían todos los días visitaba la casa de Daniela para ver a sus hijas: “Yo te doy tu espacio, yo quiero mi espacio, pero a las bebés las voy a venir a ver todos los días”.

Del otro lado del sillón, Daniela contó que pensaba mil cosas a la vez: “Acá me metió los cuernos. Sabía lo que me iba a decir porque realmente no la estábamos pasando bien, creo que la rutina fue algo que destruyó la pareja, laburaba mucho yo, él tenía un montón de oportunidades con el tema de la música. No podíamos priorizarnos ni a las nenas tampoco, era todo un desastre en casa”.

Y siguió: "Nos vino bien a los dos esos cinco meses separados”. Con la lengua “karateca” que caracteriza a la conductora, Moria les preguntó si durante ese tiempo que estuvieron separados llegaron a confundirse y tener intimidad: “¿Cuándo ibas a la casa de ella le hacías la cama o se la deshacías?“.

Con la incomodidad a flor de piel, Medina aseguró que no. Fue Celis la que salió a salvar a su ex, cambiando de tema de manera sutil. “Es cierto que con el accidente aprendimos a llevarnos de otra manera, respetarnos de otra manera, con el cariño mutuo. Siento que ya no es el cariño de antes, vas a ser mi familia para toda la vida, para siempre”, aseguró la panelista de Patria y Familia (Luzu TV).