Crítica de "El Extranjero"

Con gusto estético y ánimo moderno, Benjamin Voisin y François Ozon adaptan 'El extranjero', el clásico de Albert Camus sobre la caída en desgracia de un tipo cualquiera.

Hoy 07:11

Por Mariona Borrull

Para Fotogramas

No he leído ‘El extranjero’ de Albert Camus, ni he visto la adaptación de Luchino Visconti, de 1967. Tampoco sé nada de la película que Ingmar Bergman quería rodar en los sesenta, aunque sospecho que hubiera tomado derroteros similares a la cinta que compitió en el Festival de Venecia. Sin embargo, leo que la adaptación de François Ozon sobre la parábola existencial de Meursault (Benjamin Voisin) se mantiene fiel en argumento y arriesga en la voz del relato, al renunciar a la narración en off con la que Marcello Mastroianni monologaba entre pasajes atribulados.

La película que yo he visto no acarrea un historial a sus espaldas. Y por ello, es el noir de los cincuenta –con sus antihéroes taciturnos y desganados, confesándose entre pulsiones de deseo y de fatalidad– el espejo con el que me dirijo a ‘El extranjero’ de Ozon. El noir en concreto, y la modernidad en general, pues el oficinista corriente que al inicio del film suspende su tiempo para velar (apático) el cuerpo de su madre, internada en una residencia rural, podría hermanarse directo con los gánsteres desituados de Jean-Paul Belmondo, o Michel Piccoli.

En un gesto radicalmente moderno, Ozon monta la primera parte de su película rechazando todo diálogo o arco narrativo, despojando a Meursault de la humanidad más prosaica mientras lo relega a la abstracción. El tipo es un no-hombre sin voluntad ni sentimiento, que trabaja en cualquier parte, toma café solo y se abstrae tras una mueca distraída.

Aturdido por el fatalismo o el ennui, focalizado como Walter White en la mostaza de la bata de su médico, el flanêur escrito por Camus es el recipiente perfecto para la vida que abarrota hasta el último recoveco de Argel en los años treinta; de los azulejos en interiores-día de los cafés que frecuenta, al barullo de los vecinos que cada día invade su habitación, impersonal, lista para huir aunque nunca lo haga.

En el campo, Meursault sirve de excusa o modelo –en términos de Robert Bresson– para que el cineasta componga con él retablos buñuelianos entre las paredes de yeso de una riad. En la playa, para bañarlo entero, convirtiendo a su torso mojado en un espectáculo de pedrería y piel joven al sol. En cualquier otra parte, Benjamin Voisin (de quien ya se prendó en ‘Verano del 85’), simplemente será un rostro bello de ver, estatuario, a pesar de mantener cierto desarreglo juvenil. Así, Meursault es para François Ozon un ejercicio de estética.

Receptivo, el hombre taciturno será visitado por personajes claramente literarios, es decir universos de lógicas interesantes y rasgos claramente demarcados: ya sea el viejo de ojos dulces que azota a su perro (Denis Lavant), un chulo machista pero carismático (Pierre Lottin) o la dulce Marie, cuyo nombre la convierte en un proyecto idílico e inmediatamente frustrado (Rebecca Marder).

Alrededor de la chica se produce el primer desajuste del sentir fantasmagórico, desapegado, al que ha varado la inactividad de este hombre-reflejo. Marie cuestiona su impasibilidad ante el abuso de su vecino sobre una amante, problematizando la inocencia de las efigies distantes en tiempos de injusticia. Y entonces, a él, ella deja de parecerle tan guapa. Ozon señala y acierta: la cultura del deseo y de la muerte ha tenido por víctimas primeras a las mujeres y a las colonias.

Luego, justo en el equinoccio de un metraje generoso (son dos horas y media dedicadas a una parábola que se resume en una boutade), Meursault ejecuta el asesinato por el que lo condenan al principio del film. El crimen, deslumbrado por el filo de una navaja en un ademán surrealista digno de los infiernos de Henri-Georges Clouzot o de Brian de Palma, ejemplifica una de tantas viñetas de las que se cuelga un François Ozon absolutamente arrojado a muscular sus imágenes. De hecho, el fragmento se describe en la novela de Camus con una paradoja tan deliciosa que ni el guionista (junto con Philippe Piazzo) puede abstenerse de ponerlo a recitar en los labios de su protagonista.

Finalmente, a partir del proceso judicial que completa la película (es decir, cuando ya hay trama), ‘El extranjero’ va a seguir de manera más recta las fórmulas de la caída en desgracia de este condenado por matar a un árabe y, según dicen, por no llorar a su madre. Del juzgado a un epílogo confesional con aparición sorpresa de Swann Arlaud, Ozon despliega un repertorio de tiempos inciertos y escenarios kafkianas, que nos retrotraen a las lógicas antihumanistas de ‘El proceso’ de Orson Welles y, sesenta años posterior, a la tortura interrogatoria-moralista de ‘Saint Omer’, de Alice Diop.

Ambas películas señalan la vacuidad violenta que esconde y sostiene la palabrería del poder oficial, indispuesto al diálogo para con sensibilidades ajenas al canon oficial. Naturalmente, la gran diferencia con la de François Ozon pasará por dilucidar si Meursault, hasta el momento un claro cómplice del partiarcado, vive en una sensibilidad marginal, antisistema… O si sus silencios están realmente huecos. Ozon no parece tenerlo claro, y yo…