Invitan a disfrutar de "La Navidad en nuestro pueblo" en el Centro Cultural La Estación

Será el próximo jueves 25 de diciembre en Clodomira.

Hoy 18:00

En el marco de las celebraciones de fin de año, el intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, invitó a todos los vecinos de la zona a participar este jueves 25 de diciembre de "La Navidad en nuestro pueblo", que se desarrollará a partir de las 20.30 en el Centro Cultural La Estación.

Habrá feria de artesanos, espectáculos de baile, villancicos interpretados por el Coro de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de Fernando Abregú, entre otras actividades.

Además de la Navidad Sachera, interpretada por Jorge "Peke" Bonardi, junto a la Academia Municipal dirigida por el Prof. Pablo Acosta.

Esta propuesta, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, tiene como objetivo fortalecer los lazos de las familias que forman parte de esta comunidad, en una fecha especial, apelando al espíritu navideño, en un momento de balances y con la esperanza renovada para el año que se inicia.

Las familias podrán asistir con sillones, mates o refrigerio para disfrutar de esta actividad.