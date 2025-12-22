El "Tano" Riggio fue presentado en Sarmiento: “Queremos ser protagonistas”

El experimentado DT asumió en el Profe y en un mano a mano con Noticiero 7 expresó sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera.

Víctor Riggio fue presentado como nuevo entrenador de Sarmiento de La Banda y dejó en claro cuál será el objetivo principal de su ciclo: ser protagonista. El experimentado DT asumió oficialmente en el Profe y dialogó en un mano a mano con Noticiero 7, donde expresó su entusiasmo por este nuevo desafío.

“Nos da alegría estar aquí de nuevo por todo el crecimiento que tuvo el fútbol santiagueño. Estoy agradecido al club y a sus dirigentes por esta posibilidad”, señaló Riggio en sus primeras palabras. Además, remarcó la ambición con la que llega al cargo: “Queremos ser protagonistas del torneo, vamos a trabajar para eso y aspirar a lo máximo. La ilusión está”.

En cuanto al armado del plantel, el entrenador explicó que ya se encuentra en plena etapa de planificación junto a la dirigencia. “Se está trabajando para que la base que necesitamos pueda continuar en el club. Hay charlas para ver cuántas renovaciones se pueden concretar”, detalló.

Riggio adelantó que el trabajo será intenso en las próximas semanas. “Hasta fin de año vamos a abocarnos a resolver la conformación del plantel. En los primeros días de enero ya estaremos trabajando porque la Copa Argentina nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.

Por último, el DT indicó que, una vez superada esa instancia, el foco estará puesto en la preparación integral del equipo. “Después planificaremos la pretemporada para afrontar el torneo”, concluyó, marcando el camino de un Sarmiento que buscará dar pelea en la temporada que se viene.