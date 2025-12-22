Ingresar
La Capital presentó las actividades recreativas, deportivas y culturales para el mes de enero

Podrán participar los vecinos de la Capital; y los turistas que visiten la ciudad de Santiago del Estero.

Hoy 22:45
conferencia muni

En una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; se anunciaron diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales para la participación de los vecinos y de los turistas durante estas vacaciones de verano.

En representación del municipio, estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski; quien comunicó el lanzamiento de Santiago es tu Río a partir del viernes 9 de enero, "donde familias y amigos podrán practicar deportes de arena, acceder a ferias de emprendedores y disfrutar de ofertas gastronómicas y música en vivo", expresó.

El funcionario también destacó "los espacios verdes como el Parque Mama Antula, el Parque del Encuentro y la Reserva Ecológica, donde la población puede disfrutar de variadas propuestas al aire libre".

"Estamos muy contentos por seguir articulando con organizaciones no gubernamentales y el sector privado diferentes propuestas para agasajar a los ciudadanos y los turistas también durante la temporada de verano, siempre con el acompañamiento del gobierno provincial", afirmó.

Además, formó parte de la conferencia la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Paula Silvina Canepa.

