El santiagueño Santiago Díaz se quedó con el premio Olimpia de Plata en Cestoball

El jugador de Defensores del Sud tuvo un gran 2025 y se quedó con el galardón. El de Oro fue para Agustín Canapino.

Hoy 00:01
Santiago Díaz Cestoball

El santiagueño Santiago Díaz coronó un 2025 inolvidable al quedarse con el Premio Olimpia de Plata en Cestoball, uno de los máximos reconocimientos del deporte argentino. El jugador de Defensores del Sud fue distinguido en la 72ª edición de los Premios Olimpia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

El galardón premia una temporada excepcional. Díaz se consagró campeón invicto de la Liga Nacional de Cestoball en Corrientes y fue pieza clave del seleccionado santiagueño, que obtuvo el Campeonato Argentino tras vencer a Capital Federal por 107 a 85, final en la que el jugador fue máximo anotador del certamen.

El reconocimiento al cestoball santiagueño se dio en una gala marcada por grandes figuras. El Olimpia de Oro fue para Agustín Canapino, mientras que el Olimpia Infinito homenajeó a Diego Armando Maradona. En ese contexto, la estatuilla obtenida por Santiago Díaz destacó el crecimiento de una disciplina que sigue ganando protagonismo a nivel nacional.

A continuación, todos los ganadores por disciplina de los Premios Olimpia 2025:

  • Ajedrez: Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
  • Atletismo: Florencia Borelli
  • Automovilismo: Agustín Canapino
  • Básquetbol: Facundo Campazzo
  • Billar: Valentino Oliveto
  • Bochas: Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
  • Cestoball: Santiago Díaz
  • Ciclismo: Julieta Benedetti
  • Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas
  • Esgrima: Isabel Di Tella
  • Esports: Leviatán
  • Fútbol: Ángel Di María
  • Futsal: Juan Cruz Freijo
  • Gimnasia: Julieta Lucas
  • Golf: Ángel Cabrera
  • Handball: Diego Simonet
  • Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo
  • Lucha: Agustín Destribats
  • Motociclismo: Valentín Perrone
  • Natación: Agostina Hein
  • Pádel: Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff
  • Patín: Facundo Nieva Biza
  • Pato: Justo Bermúdez
  • Pelota: Facundo Andreasen
  • Polo: Adolfo Cambiaso (n)
  • Remo: Santino Menín
  • Rugby: Santiago Carreras
  • Softbol: Luciano Biondi
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola
  • Tenis: Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
  • Tiro: Julián Gutiérrez
  • Turf: Francisco Goncalves
  • Vóleibol: Agustín Loser
  • Yachting: Catalina Turienzo

La estatuilla obtenida por Santiago Díaz no solo reconoce su rendimiento individual, sino que pone al cestoball de Santiago del Estero en lo más alto del país, confirmando que el trabajo sostenido y el talento local siguen dando frutos en el escenario nacional.

