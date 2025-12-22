El santiagueño Santiago Díaz se quedó con el premio Olimpia de Plata en Cestoball

El jugador de Defensores del Sud tuvo un gran 2025 y se quedó con el galardón. El de Oro fue para Agustín Canapino.
El santiagueño Santiago Díaz coronó un 2025 inolvidable al quedarse con el Premio Olimpia de Plata en Cestoball, uno de los máximos reconocimientos del deporte argentino. El jugador de Defensores del Sud fue distinguido en la 72ª edición de los Premios Olimpia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.
El galardón premia una temporada excepcional. Díaz se consagró campeón invicto de la Liga Nacional de Cestoball en Corrientes y fue pieza clave del seleccionado santiagueño, que obtuvo el Campeonato Argentino tras vencer a Capital Federal por 107 a 85, final en la que el jugador fue máximo anotador del certamen.
El reconocimiento al cestoball santiagueño se dio en una gala marcada por grandes figuras. El Olimpia de Oro fue para Agustín Canapino, mientras que el Olimpia Infinito homenajeó a Diego Armando Maradona. En ese contexto, la estatuilla obtenida por Santiago Díaz destacó el crecimiento de una disciplina que sigue ganando protagonismo a nivel nacional.
La estatuilla obtenida por Santiago Díaz no solo reconoce su rendimiento individual, sino que pone al cestoball de Santiago del Estero en lo más alto del país, confirmando que el trabajo sostenido y el talento local siguen dando frutos en el escenario nacional.