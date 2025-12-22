El santiagueño Santiago Díaz se quedó con el premio Olimpia de Plata en Cestoball

El jugador de Defensores del Sud tuvo un gran 2025 y se quedó con el galardón. El de Oro fue para Agustín Canapino.

El santiagueño Santiago Díaz coronó un 2025 inolvidable al quedarse con el Premio Olimpia de Plata en Cestoball, uno de los máximos reconocimientos del deporte argentino. El jugador de Defensores del Sud fue distinguido en la 72ª edición de los Premios Olimpia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

El galardón premia una temporada excepcional. Díaz se consagró campeón invicto de la Liga Nacional de Cestoball en Corrientes y fue pieza clave del seleccionado santiagueño, que obtuvo el Campeonato Argentino tras vencer a Capital Federal por 107 a 85, final en la que el jugador fue máximo anotador del certamen.

El reconocimiento al cestoball santiagueño se dio en una gala marcada por grandes figuras. El Olimpia de Oro fue para Agustín Canapino, mientras que el Olimpia Infinito homenajeó a Diego Armando Maradona. En ese contexto, la estatuilla obtenida por Santiago Díaz destacó el crecimiento de una disciplina que sigue ganando protagonismo a nivel nacional.

A continuación, todos los ganadores por disciplina de los Premios Olimpia 2025:

Ajedrez : Faustino Oro

: Faustino Oro Artes Marciales Mixtas : Ailin Pérez

: Ailin Pérez Atletismo : Florencia Borelli

: Florencia Borelli Automovilismo : Agustín Canapino

: Agustín Canapino Básquetbol : Facundo Campazzo

: Facundo Campazzo Billar : Valentino Oliveto

: Valentino Oliveto Bochas : Carmelo Retamar

: Carmelo Retamar Boxeo : Evelin Bermúdez

: Evelin Bermúdez Canotaje : Aramis Sánchez Ayala

: Aramis Sánchez Ayala Cestoball : Santiago Díaz

: Ciclismo : Julieta Benedetti

: Julieta Benedetti Deportes de Invierno : Franco Dal Farra

: Franco Dal Farra Equitación : Manuel Chechic

: Manuel Chechic Esquí Náutico : Eugenia De Armas

: Eugenia De Armas Esgrima : Isabel Di Tella

: Isabel Di Tella Esports : Leviatán

: Leviatán Fútbol : Ángel Di María

: Ángel Di María Futsal : Juan Cruz Freijo

: Juan Cruz Freijo Gimnasia : Julieta Lucas

: Julieta Lucas Golf : Ángel Cabrera

: Ángel Cabrera Handball : Diego Simonet

: Diego Simonet Hockey sobre Césped : Tomás Santiago

: Tomás Santiago Hockey sobre Patines : Gonzalo Romero

: Gonzalo Romero Judo : Mariano Coto

: Mariano Coto Karate : Juan Ignacio Gallardo

: Juan Ignacio Gallardo Lucha : Agustín Destribats

: Agustín Destribats Motociclismo : Valentín Perrone

: Valentín Perrone Natación : Agostina Hein

: Agostina Hein Pádel : Agustín Tapia

: Agustín Tapia Paralímpicos : Iñaki Basiloff

: Iñaki Basiloff Patín : Facundo Nieva Biza

: Facundo Nieva Biza Pato : Justo Bermúdez

: Justo Bermúdez Pelota : Facundo Andreasen

: Facundo Andreasen Polo : Adolfo Cambiaso (n)

: Adolfo Cambiaso (n) Remo : Santino Menín

: Santino Menín Rugby : Santiago Carreras

: Santiago Carreras Softbol : Luciano Biondi

: Luciano Biondi Taekwondo : Ignacio Espíndola

: Ignacio Espíndola Tenis : Horacio Zeballos

: Horacio Zeballos Tenis de Mesa : Horacio Cifuentes

: Horacio Cifuentes Tiro : Julián Gutiérrez

: Julián Gutiérrez Turf : Francisco Goncalves

: Francisco Goncalves Vóleibol : Agustín Loser

: Agustín Loser Yachting: Catalina Turienzo

La estatuilla obtenida por Santiago Díaz no solo reconoce su rendimiento individual, sino que pone al cestoball de Santiago del Estero en lo más alto del país, confirmando que el trabajo sostenido y el talento local siguen dando frutos en el escenario nacional.