Crítica de "Vida Privada"

Rebecca Zlotowski ('Los hijos de otros') dirige a Jodie Foster, en su primer trabajo íntegramente en francés, Daniel Auteuil y Virginie Efira en esta comedia sobre una psiquiatra que se obsesiona con investigar la muerte de una de sus pacientes.

Hoy 08:08

Por Desirée de Fez

Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Vida privada, lo nuevo de la directora Rebecca Zlotowski (Los hijos de otros), Jodie Foster encarna a una reputada psiquiatra y psicoanalista que se obsesiona con investigar por su cuenta la muerte de una de sus pacientes (Virginie Efira). Le anuncian que se ha suicidado, pero ella sospecha que se trata de un asesinato.

A partir de ahí, la cineasta francesa construye una historia en la que se encuentran la ficción detectivesca, el drama familiar y la comedia disparatada. No es una combinación fácil, y Vida privada no sostiene la mezcla todo el tiempo. Hay algunas discordancias y algunos exabruptos relacionados con esos cambios de registro. Pero, pese a esos desajustes, el conjunto es adictivo.

Las principales razones de su eficacia son el atractivo contraste entre sus hechuras de thriller serio y su gozoso sentido del humor, su hábil construcción del misterio (recurriendo a la profesión de la protagonista para entrar en la mente de los personajes y jugar con ella) y la interpretación de Jodie Foster, excesiva y divertida en su primer protagonista íntegramente en francés.

Para fans del thriller indisociable de la comedia.