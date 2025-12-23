Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 DIC 2025 | 24º
X
Policiales

Voraz incendio destruyó dos galpones de una fábrica de snacks en el Parque Industrial

El siniestro se desató durante la madrugada en una planta ubicada frente al Nodo Tecnológico de La Banda. Trabajaron seis dotaciones de Bomberos y no se registraron heridos.

Hoy 09:34
Parque Industrial

Un importante incendio se registró en la madrugada de este martes en una fábrica de snacks ubicada en el Parque Industrial de La Banda, frente al Nodo Tecnológico, y provocó importantes daños materiales tras destruir dos galpones de la empresa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El foco ígneo se habría iniciado alrededor de las 6 de la mañana y avanzó rápidamente sobre las instalaciones de la firma dedicada a la producción de snacks, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. A raíz de la magnitud del fuego, parte del paredón que separa la planta de una fábrica lindera de pavimento articulado terminó derrumbándose.

En el lugar trabajaron intensamente seis dotaciones de Bomberos, tres pertenecientes a La Banda y otras tres provenientes de la ciudad Capital, quienes lograron controlar el siniestro luego de varias horas de labor. Además, personal policial colaboró con el ordenamiento del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, el incendio destruyó dos galpones: uno donde se encontraban maquinarias destinadas a la fabricación de los productos y otro que funcionaba como depósito de la producción. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

TEMAS Incendios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  2. 2. Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil
  3. 3. El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas
  4. 4. Javier Milei reunió al Gabinete en Olivos con un asado para hacer un balance del año y proyectar el 2026
  5. 5. Macaulay Culkin reveló que sus hijos aman “Mi pobre angelito”, pero aún no saben que él es el protagonista
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT