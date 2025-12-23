Voraz incendio destruyó dos galpones de una fábrica de snacks en el Parque Industrial

El siniestro se desató durante la madrugada en una planta ubicada frente al Nodo Tecnológico de La Banda. Trabajaron seis dotaciones de Bomberos y no se registraron heridos.

Hoy 09:34

Un importante incendio se registró en la madrugada de este martes en una fábrica de snacks ubicada en el Parque Industrial de La Banda, frente al Nodo Tecnológico, y provocó importantes daños materiales tras destruir dos galpones de la empresa.

El foco ígneo se habría iniciado alrededor de las 6 de la mañana y avanzó rápidamente sobre las instalaciones de la firma dedicada a la producción de snacks, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. A raíz de la magnitud del fuego, parte del paredón que separa la planta de una fábrica lindera de pavimento articulado terminó derrumbándose.

En el lugar trabajaron intensamente seis dotaciones de Bomberos, tres pertenecientes a La Banda y otras tres provenientes de la ciudad Capital, quienes lograron controlar el siniestro luego de varias horas de labor. Además, personal policial colaboró con el ordenamiento del tránsito en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, el incendio destruyó dos galpones: uno donde se encontraban maquinarias destinadas a la fabricación de los productos y otro que funcionaba como depósito de la producción. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.