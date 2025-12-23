El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas elevadas y alto porcentaje de humedad, mientras que el pronóstico extendido advierte posibles tormentas fuertes para Nochebuena.

Este martes 23 de diciembre, Santiago del Estero tendrá un día marcado por el calor y la humedad, con una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 31°, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana y la siesta existe la probabilidad de tormentas aisladas, aunque se trata de fenómenos poco frecuentes y de baja intensidad, por lo que no se esperan cambios bruscos en las condiciones generales del tiempo a lo largo de la jornada.

En cuanto al pronóstico extendido, para el miércoles se prevén valores térmicos similares, con una mínima de 21° y una máxima de 33°, manteniéndose el ambiente caluroso.

Sin embargo, la atención estará puesta en la noche del miércoles 24, ya que para Nochebuena se anuncian bastantes probabilidades de tormentas fuertes, lo que podría afectar las celebraciones al aire libre y generar condiciones de inestabilidad en gran parte de la provincia.