¿Mesa adentro o mesa afuera? El tiempo pone en duda la Nochebuena en Santiago del Estero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo podría jugar un papel determinante con un escenario que obliga a mirar el cielo antes de armar todos los festejos.

Hoy 09:43

A pocas horas de la Nochebuena, una de las preguntas que se repite en las familias santiagueñas va más allá del menú: ¿la cena se organiza al aire libre o conviene asegurarse bajo techo? Este año, el tiempo aparece como un factor clave a la hora de planificar los festejos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 24 de diciembre se presentará con calor, con una temperatura máxima cercana a los 33° y una mínima de 21°, valores típicos para esta época del año. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde se prevén tormentas aisladas.

El dato central llega hacia la noche, justo en el horario de la cena de Nochebuena. El pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 40 y el 70%, lo que obliga a extremar recaudos para quienes planean celebrar al aire libre.

En este escenario, los especialistas recomiendan optar por espacios cerrados o semicubiertos, o bien contar con un plan alternativo que permita trasladar rápidamente la mesa si las condiciones meteorológicas se tornan adversas. El viento se mantendría leve, del sector norte a noreste, aunque la presencia de lluvias intensas podría generar complicaciones durante la noche.

Pronóstico SMN

El panorama inestable se extenderá también al feriado de Navidad. Para el jueves 25 de diciembre, el pronóstico indica tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, con alta probabilidad de lluvias, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y temperaturas elevadas.

En conclusión, el comienzo de la Navidad estará marcada por el mal tiempo, que invita a seguir de cerca el pronóstico antes de organizar actividades y salidas durante la jornada.