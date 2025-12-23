Evangelina Anderson contó cuál es su verdadera profesión y sorprendió al jurado de "MasterChef Celebrity"

La participante tuvo que decorar un árbol de Navidad hecho con galletitas y explicó por qué tiene facilidad para las manualidades.
Evangelina Anderson deslumbró con su performance en MasterChef Celebrity. El desafío no era fácil y consistía en hacer galletitas caseras para utilizarlas en la creación de un árbol de Navidad que debía medir más de 20 centímetros.
Cuando le tocó presentar lo que había hecho, la ex de Martín Demichelis se lució. No solo superó la altura estimada, sino que además la decoración y el sabor era el indicado.
Luego de recibir elogios de parte del jurado, la participante explicó por qué tenía tanta facilidad para hacer las cookies. “Me encantó hacer esto hoy. Fue un loquero, pero disfruté mucho. Soy buena haciendo manualidades. Porque soy maestra de nivel inicial”, contó.
Y agregó: “He hecho galletitas en el colegio. Soy maestra jardinera. Todo lo aprendido (lo aplico) a ‘MasterChef’”.
Durante la devolución, Germán Martitegui valoró la predisposición que la concursante mostró en todo momento. “Mientras cocinabas estabas imaginando que se le ibas a hacer a tus chicos. Eso ayuda un montón cuando uno está cocinando”, le dijo.
Además, enumeró las virtudes de preparación de Anderson. “Está alta. Usaste distintos tamaños de galletas. Las galletas están doradas. Trataste de imitar la decoración, usaste la manga. Las bolitas estas doradas, que no sé cómo se llaman. O sea, para mí está muy bien. Yo te felicito”.
Por último, los chefs coincidieron en la mayor virtud de la preparación: la presentación y el sabor “tenían Navidad”.