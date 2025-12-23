Maher Carrizo fue elegido como el mejor deportista del año y se llevó la Copa Diario El Liberal

El joven delantero de Vélez y la Selección Sub-20 tuvo una temporada brillante con el título de la Supercopa Argentina y el Mundial de Chile. La Copa Faped fue para el nadador Matías Sosa.

Hoy 10:05

Maher Carrizo fue distinguido como Deportista del Año en la Copa Diario El Liberal, premio que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE), en una emotiva ceremonia realizada anoche en el Centro de Convenciones Fórum. En tanto, el nadador Matías Sosa González recibió la Copa Faped al segundo mejor deportista del año, coronando una velada que celebró lo mejor del deporte provincial en 2025.

El reconocimiento para Carrizo llega en su mejor momento futbolístico. El delantero santiagueño de 19 años fue campeón de la Supercopa Argentina con Vélez Sarsfield y tuvo un rol protagónico con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile, donde marcó tres goles en seis partidos y fue determinante en el camino a la final. Además, brilló en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, con cuatro tantos y como goleador del equipo que cayó en la final.

En el plano local, su temporada con el “Fortín” también fue destacada: cinco goles en 22 partidos, rendimiento que lo posiciona como uno de los delanteros más codiciados del país. River Plate y Boca Juniors aparecen entre los clubes que lo siguen de cerca. A ello se suma un informe reciente que ubica al santiagueño como líder del ranking de jugadores argentinos con mayor valor de mercado, con una cotización de 10 millones de dólares, compartida con Juan Nardoni y Kevin Lomónaco. Apenas por debajo figuran Cristian Medina y Santiago Sosa (9 millones), y completan el listado Felipe Loyola (8), Alan Lescano (7,5) y el trío Lautaro Rivero, el santiagueño Exequiel Zeballos y Kevin Castaño (7). El dato resalta el peso de la juventud en el fútbol argentino y la presencia santiagueña entre los más valuados.

Por su parte, Matías Sosa González también fue protagonista de la noche. El nadador tuvo un 2025 sobresaliente: integra la Selección Argentina de Mayores, fue subcampeón en 50 metros pecho en el Sectional Southern Zone en Ocala, Florida (EE. UU.), ostenta el récord nacional juvenil en 50 metros pecho y conquistó medallas de oro en la IX Copa Sierras Club (San Luis) en 50 y 100 pecho, 50 libre y 50 y 200 mariposa.

La ceremonia incluyó la entrega de ternas y premios especiales, con un amplio reconocimiento a disciplinas y protagonistas que brillaron durante el año. Entre los ganadores de ternas se destacaron:

Ajedrez: Abraham Gael Nállar; Arquería: Raúl Córdoba; Atletismo Femenino: Nélida del Carmen Peñaflor; Atletismo Masculino: Mauricio Garzón Carabajal; Automovilismo: Julián Vílchez; Básquet (Femenino): Josefina Peralta; Básquet Local: Rodrigo Stancampiano; Liga Argentina: Pablo Martínez; Liga Nacional A: Nicolás Aguirre; Bicicross: Jahir Elías; Boxeo: Luis Bórquez; Cestoball: Santiago Díaz; Ciclismo: Natalia Vera; Deporte Adaptado: Mariano Cortés; Fútbol Liga Profesional: Maher Carrizo; Natación: Matías Sosa González, entre otros.

En Premios Especiales, fueron distinguidos Máximo Augusto Toviggino (CPDSE), José Alfredo Tarchini (Dirigente del Año), Omar De Felippe (Entrenador del Año), Andrea Mansilla (Ejemplo de Vida), Agustín Viano (Copa TIC), CA Central Córdoba (Copa UPCN y reconocimientos institucionales), CA Unión Santiago (Amuquim), además de múltiples distinciones especiales a deportistas, clubes y entidades por trayectoria y aportes al deporte.

La Gala del Deporte Santiagueño volvió a poner en valor el talento, el esfuerzo y la proyección de una provincia que sigue consolidándose como cantera y referencia en el deporte nacional e internacional.