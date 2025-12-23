Malbrán celebró su 136° aniversario con inauguración de obras y homenajes

La localidad del departamento Aguirre vivió una jornada festiva con la habilitación de viviendas sociales y pavimento, además de reconocimientos a vecinos destacados. Autoridades provinciales acompañaron el acto.

Hoy 10:08

Con un emotivo acto que convocó a gran cantidad de vecinos y la inauguración de obras, la comunidad de Malbrán, ubicada en el departamento Aguirre, celebró su 136° aniversario.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, entre otros invitados que recibieron la bienvenida del comisionado municipal Julio Eduardo Domínguez.

En este marco, quedaron formalmente inauguradas nuevas viviendas sociales y 8.000 metros cuadrados de pavimentación en la calle Chacabuco.

También se entregaron distinciones y reconocimientos a vecinos y vecinas destacados por su labor en los ámbitos artístico, cultural y de seguridad, valorando su aporte a la identidad comunitaria.

En sus palabras de bienvenida, el comisionado Domínguez resaltó la importancia de las obras viales y habitacionales, y agradeció el respaldo permanente del Gobierno provincial. Asimismo, reconoció el esfuerzo de los empleados municipales y reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía para brindar respuestas concretas a Malbrán.

Por su parte, el ministro Ángel Niccolai transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y manifestó: "Es un honor acompañar a Malbrán en un nuevo aniversario. Es fundamental recordar el esfuerzo de los pioneros y las corrientes inmigratorias que sentaron las bases de este desarrollo. Estas obras son el símbolo de un año de realizaciones para la localidad y la provincia".

También destacó el liderazgo del senador Gerardo Zamora, en defensa de los intereses provinciales desde el Congreso de la Nación y reafirmó la voluntad de seguir trabajando de manera conjunta por el bienestar del interior santiagueño.

A su turno, Abdala de Matarazzo valoró" las obras que mejoran la calidad de vida, como las viviendas que erradican ranchos y las políticas de conectividad y educación impulsadas desde 2005". "Todo esto refleja un mensaje de igualdad e inclusión", dijo.

El acto protocolar concluyó con el tradicional canto del "Feliz Cumpleaños", cerrando una jornada de celebración y compromiso para toda la comunidad.