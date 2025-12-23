Ingresar
Horario confirmado para el clásico entre Quimsa y Olímpico: ¿se juega con público visitante?

La Fusión y el Negro se verán las caras el sábado en el estadio Ciudad en el último partido del año.

Hoy 10:17

El clásico santiagueño entre Quimsa y Olímpico ya tiene día, horario y condiciones confirmadas. El partido se disputará este sábado a las 19 horas en el Estadio Ciudad, y se jugará sin público visitante.

La organización informó que el ingreso estará habilitado únicamente para público local, por lo que solo los hinchas de Quimsa podrán asistir al encuentro que cerrará el año basquetbolístico en Santiago del Estero.

Ambos equipos llegan entonados. Tanto la Fusión como el Negro bandeño vienen de conseguir victorias como locales ante Platense, resultados que les permitieron reforzar la confianza de cara a un duelo siempre especial.

El choque tendrá un valor agregado, ya que los dos buscarán despedir el 2025 con una alegría, en un clásico que promete intensidad y protagonismo, aun sin la presencia de ambas parcialidades en las tribunas.

