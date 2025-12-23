Lanzan el primer teaser de Avengers: Doomsday con el regreso de Steve Rogers

Hoy 11:35

Marvel Studios presentó oficialmente el primero de los cuatro teasers de Avengers: Doomsday, que se irán estrenando semana a semana junto a la llegada a los cines de Avatar: Fuego y Ceniza. El anticipo marca el inicio de la campaña promocional de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La gran sorpresa del film es el regreso de Steve Rogers, quien vuelve para una última aventura junto a sus antiguos compañeros héroes. Esta vez, la amenaza es más peligrosa que nunca: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., que regresa al MCU en un giro inesperado, dejando atrás a Iron Man para encarnar al villano central de la historia.

El primer teaser muestra a Steve Rogers alejado del traje del Capitán América, viviendo la vida tranquila que eligió al final de Endgame. Sin embargo, la calma no durará demasiado. El avance anticipa que el multiverso está fuera de control y que las llamadas incursiones están provocando la colisión entre distintas realidades, obligando a Rogers a volver a la acción para enfrentar un conflicto que amenaza la existencia misma del universo.

Con un tono más introspectivo y épico, Avengers: Doomsday promete combinar el cierre emocional del personaje con una nueva etapa de peligro y caos multiversal, mientras Marvel comienza a revelar, paso a paso, las claves de su próximo gran evento cinematográfico.