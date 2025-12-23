Santiago Díaz volvió al pago con el Olimpia de Plata: “Es un logro muy grande”

El jugador de cestoball de Defensores del Sud regresó a Santiago tras ser premiado en Buenos Aires.

Santiago Díaz regresó a la provincia con el Olimpia de Plata bajo el brazo y compartió su emoción tras recibir uno de los premios más importantes del deporte argentino. El jugador de cestoball de Defensores del Sud volvió a Santiago del Estero luego de la ceremonia realizada en Buenos Aires y destacó el valor colectivo del logro.

“Es una alegría enorme poder ganar este premio, me sobran palabras de agradecimiento. Se me pasaron millones de cosas por la cabeza, momentos vividos y que vamos pasando. Fue un lindo momento”, expresó Díaz en diálogo exclusivo con Noticiero 7 apenas arribó a la provincia.

El santiagueño remarcó que el reconocimiento no es individual. “Detrás de este premio hay mucha gente: mis compañeros, mis entrenadores, que hacen que pueda brillar y destacarme. Es un trabajo en equipo”, subrayó, poniendo en valor el respaldo que recibió a lo largo de la temporada.

Además, Díaz se refirió al crecimiento del deporte local. “Uno siempre busca seguir creciendo, que se abran nuevas puertas. Le agradezco al Círculo de Periodistas Deportivos que nos integró un año más y ojalá sigamos año a año”, sostuvo.

El impacto del premio también se reflejó en el cariño de la gente. “Tuve muchísimos mensajes y llamadas, la verdad que me hacen sentir muy querido. Fue una linda noche, un hermoso momento”, contó.

Por último, dejó un mensaje de proyección y humildad. “Quizás con el tiempo me di cuenta de lo que conseguí y ojalá el año que viene le toque a otro, para que el deporte de Santiago del Estero siga creciendo. Esto para mí es un logro muy grande, se lo dedico a mi familia, amigos y compañeros”, concluyó.