Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 DIC 2025 | 29º
X
Policiales

Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital

El siniestro ocurrió en el barrio Platense Oeste. El joven conductor sufrió lesiones en una pierna tras colisionar con un automóvil.

Hoy 20:01

Un siniestro vial registrado en la ciudad de Añatuya dejó como saldo a un motociclista herido, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal, tras protagonizar un fuerte choque con un automóvil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Estrada, en el barrio Platense Oeste, una zona de intenso tránsito. Según se informó, una motocicleta que circulaba por Estrada de este a oeste, transportando una garrafa de 10 kilos, colisionó con un automóvil que transitaba por la avenida en sentido norte-sur.

Como consecuencia del impacto, el joven conductor del rodado menor sufrió lesiones en una de sus piernas, mientras que la conductora del automóvil resultó ilesa. Ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración.

En el lugar trabajó personal policial, junto a una ambulancia municipal, que realizó el traslado del herido al centro de salud para una mejor atención médica. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, a fin de establecer las circunstancias del hecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  2. 2. Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil
  3. 3. Era un remís boletero y viajaban seis personas: todo lo que se sabe hasta ahora del trágico choque en la Ruta 9
  4. 4. El tiempo para este martes 23 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan 31º de máxima y probables tormentas aisladas
  5. 5. Policía le disparó a su ex pareja con su arma reglamentaria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT