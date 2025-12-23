Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital

El siniestro ocurrió en el barrio Platense Oeste. El joven conductor sufrió lesiones en una pierna tras colisionar con un automóvil.
Un siniestro vial registrado en la ciudad de Añatuya dejó como saldo a un motociclista herido, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal, tras protagonizar un fuerte choque con un automóvil.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El hecho se produjo en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Estrada, en el barrio Platense Oeste, una zona de intenso tránsito. Según se informó, una motocicleta que circulaba por Estrada de este a oeste, transportando una garrafa de 10 kilos, colisionó con un automóvil que transitaba por la avenida en sentido norte-sur.
Como consecuencia del impacto, el joven conductor del rodado menor sufrió lesiones en una de sus piernas, mientras que la conductora del automóvil resultó ilesa. Ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración.
En el lugar trabajó personal policial, junto a una ambulancia municipal, que realizó el traslado del herido al centro de salud para una mejor atención médica. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, a fin de establecer las circunstancias del hecho.