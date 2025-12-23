Los obispos de Santiago del Estero y Añatuya envían un mensaje de esperanza en esta Navidad

En el marco de la celebración del nacimiento del Niño Jesús y el cierre del Año Jubilar 2025, los obispos compartieron un emotivo mensaje.

En el marco de la celebración de la Navidad y al cierre del Año Jubilar 2025, los obispos de Santiago del Estero y Añatuya, han compartido un emotivo mensaje dirigido a toda la comunidad, destacando la importancia de la esperanza y la fraternidad en tiempos de dificultad.

Bajo el lema "La Navidad es Jesús, y con Él renacemos a la esperanza", el cardenal Vicente Bokalic, y los obispos Enrique Martínez Ossola y José Luis Corral invitaron a los fieles a reflexionar sobre el significado profundo de la Navidad. En su mensaje, recordaron que la esperanza tiene un rostro y un nombre: Jesucristo, quien, al nacer en el pesebre de Belén, nos regala la cercanía y ternura de Dios, recordándonos que nunca estamos solos.

La Navidad, según los obispos, es un llamado a la acción y a la solidaridad. "Nos moviliza en nuestro caminar, nos pone de pie y nos impulsa al encuentro con los demás", expresaron, destacando la importancia de construir comunidades que sean espacios de acogida para quienes se sienten desalentados, tristes o angustiados. En este sentido, invitaron a todos a mirar al prójimo como hermanos, promoviendo el buen trato, el cuidado amoroso y la reconciliación.

El mensaje también subrayó la necesidad de trazar nuevos caminos de esperanza, justicia y paz, y de abrazar al Niño Dios como símbolo de luz en medio de las dificultades que atraviesa la sociedad. " Jesús es nuestra esperanza firme, cierta y permanente; en Él nunca seremos defraudados", afirmaron los obispos, alentando a los fieles a renovar su fe y compromiso cristiano.

Asimismo, los líderes religiosos destacaron el papel de la fe cristiana en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, y extendieron su bendición a todas las personas de la provincia, incluyendo a quienes no profesan la fe en Cristo pero trabajan por valores humanizantes.

En un llamado final, los obispos invitaron a recibir al Niño Dios como compañero de camino, desterrando la violencia y promoviendo una paz humilde y perseverante. " Que el año 2026 sea un tiempo de gracia para renovar el compromiso de caminar juntos, y que la paz y el gozo que brotan de Belén acompañen todos los días del Año Nuevo que pronto iniciamos", concluyeron.