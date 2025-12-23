Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 25º
X
Locales

Los obispos de Santiago del Estero y Añatuya envían un mensaje de esperanza en esta Navidad

En el marco de la celebración del nacimiento del Niño Jesús y el cierre del Año Jubilar 2025, los obispos compartieron un emotivo mensaje.

Hoy 21:18

En el marco de la celebración de la Navidad y al cierre del Año Jubilar 2025, los obispos de Santiago del Estero y Añatuya, han compartido un emotivo mensaje dirigido a toda la comunidad, destacando la importancia de la esperanza y la fraternidad en tiempos de dificultad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el lema "La Navidad es Jesús, y con Él renacemos a la esperanza", el cardenal Vicente Bokalic, y los obispos Enrique Martínez Ossola y José Luis Corral invitaron a los fieles a reflexionar sobre el significado profundo de la Navidad. En su mensaje, recordaron que la esperanza tiene un rostro y un nombre: Jesucristo, quien, al nacer en el pesebre de Belén, nos regala la cercanía y ternura de Dios, recordándonos que nunca estamos solos.

Enrique Martínez Ossola Enrique Martínez Ossola

La Navidad, según los obispos, es un llamado a la acción y a la solidaridad. "Nos moviliza en nuestro caminar, nos pone de pie y nos impulsa al encuentro con los demás", expresaron, destacando la importancia de construir comunidades que sean espacios de acogida para quienes se sienten desalentados, tristes o angustiados.  En este sentido, invitaron a todos a mirar al prójimo como hermanos, promoviendo el buen trato, el cuidado amoroso y la reconciliación. 

El mensaje también subrayó la necesidad de trazar nuevos caminos de esperanza, justicia y paz, y de abrazar al Niño Dios como símbolo de luz en medio de las dificultades que atraviesa la sociedad. " Jesús es nuestra esperanza firme, cierta y permanente; en Él nunca seremos defraudados", afirmaron los obispos, alentando a los fieles a renovar su fe y compromiso cristiano.

José Luis Corral. José Luis Corral.

Asimismo, los líderes religiosos destacaron el papel de la fe cristiana en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, y extendieron su bendición a todas las personas de la provincia, incluyendo a quienes no profesan la fe en Cristo pero trabajan por valores humanizantes.

En un llamado final, los obispos invitaron a recibir al Niño Dios como compañero de camino, desterrando la violencia y promoviendo una paz humilde y perseverante. " Que el año 2026 sea un tiempo de gracia para renovar el compromiso de caminar juntos, y que la paz y el gozo que brotan de Belén acompañen todos los días del Año Nuevo que pronto iniciamos", concluyeron.

TEMAS Navidad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital
  2. 2. La Municipalidad recuerda que para habilitar la venta de pirotecnia se deberá cumplir con requisitos establecidos por ordenanza
  3. 3. Golpe al narcotráfico: incautaron más de 700 kilos de cocaína impregnada en madera que iba hacia España
  4. 4. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo”: Villarruel cuestionó al Ejecutivo por los fondos del Senado
  5. 5. “LAM es mi vida”: Yanina Latorre se despidió del programa tras diez años y cerró una etapa histórica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT