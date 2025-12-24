El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con tormentas aisladas por la tarde y un 70% de probabilidades de tormentas fuertes durante la noche, justo en el inicio de la Nochebuena.
Este miércoles 24 de diciembre, fecha especial por la celebración de Nochebuena, estará marcado por el calor y la inestabilidad climática en Santiago del Estero. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°, con una jornada típicamente veraniega.
Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, aunque el dato más relevante aparece hacia la noche: hay un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, lo que podría afectar las celebraciones al aire libre y los traslados durante la víspera de Navidad.
De acuerdo al pronóstico extendido, estas condiciones de inestabilidad se mantendrían durante la madrugada y la mañana del jueves 25 de diciembre, con temperaturas similares: mínima de 22° y máxima de 33°.
Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes tengan previsto celebrar Nochebuena fuera de sus hogares o realizar viajes durante la noche.
