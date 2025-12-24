Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025
El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con tormentas aisladas por la tarde y un 70% de probabilidades de tormentas fuertes durante la noche, justo en el inicio de la Nochebuena.

Hoy 01:33

Este miércoles 24 de diciembre, fecha especial por la celebración de Nochebuena, estará marcado por el calor y la inestabilidad climática en Santiago del Estero. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°, con una jornada típicamente veraniega.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, aunque el dato más relevante aparece hacia la noche: hay un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, lo que podría afectar las celebraciones al aire libre y los traslados durante la víspera de Navidad.

De acuerdo al pronóstico extendido, estas condiciones de inestabilidad se mantendrían durante la madrugada y la mañana del jueves 25 de diciembre, con temperaturas similares: mínima de 22° y máxima de 33°.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes tengan previsto celebrar Nochebuena fuera de sus hogares o realizar viajes durante la noche.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas mediante los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

