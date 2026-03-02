Ingresar
El tiempo para este lunes 2 de marzo en Santiago del Estero: día caluroso con una máxima de 40ºC

Este lunes el verano se hará sentir en la Capital. La mínima será de 24ºC.

Hoy 04:58

El calor volverá a hacerse sentir con fuerza este lunes 2 de marzo en Santiago del Estero, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada se presentará con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 40°C, mientras que la mínima será de 24°C, en un inicio de semana marcado por el intenso calor.

De acuerdo con el reporte del SMN, no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Durante la mañana el cielo estará despejado, por la tarde se anticipa tiempo ventoso y hacia la noche el cielo estará algo nublado.

