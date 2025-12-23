La Municipalidad recuerda que para habilitar la venta de pirotecnia se deberá cumplir con requisitos establecidos por ordenanza

El objetivo es mantener la seguridad de todos los vecinos.

Hoy 22:13

La Municipalidad de la Capital informa que está en vigencia la ordenanza 4.775 que establece la modalidad y los requisitos para la venta de pirotecnia en el ámbito de la ciudad, con el propósito de mantener la seguridad.

Los interesados en comercializar dichos productos deberán tramitar la solicitud para la inscripción y habilitación ante la Dirección de Calidad de Vida.

Una vez realizada la gestión, la dependencia procederá a la inspección del local y partir de ese momento se dará trámite, y con el informe pertinente y cumplimentados los requisitos dispuestos por Bomberos de la Provincia, se confirmará la apertura del local.

En el marco de éstas disposiciones, también se establece que el comercio habilitado solo deberá dedicarse a la venta de artículos pirotécnicos y no podrá anexar otro rubro.

En tanto, el local en su interior, para protección de las personas, deberá contar con almacenamiento de agua, balde de arena y matafuegos, vigilancia permanente mediante sistema electrónico de monitoreo, señalización de indicación y emergencia, luces de emergencia y los artículos deberán ser exhibidos fuera del alcance del público. En el caso del transporte, deberá contar con la habilitación de cargas peligrosas.

La Municipalidad también recuerda que, queda restringida la venta ambulante en la vía pública de artificios pirotécnicos en el sector comprendido entre las avenidas Alsina, Olaechea, Gorriti, Rivadavia, Roca, Chacabuco, Perú, Alvear y Moreno.

En el caso de espectáculos pirotécnicos, la comuna deberá ser notificada con anterioridad al montaje del mismo, para obtener la habilitación correspondiente.