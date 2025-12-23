Impresionantes videos: sorpresivo temporal afectó al AMBA y varios autos quedaron bajo el agua en la Panamericana

Lluvias intensas, ráfagas y anegamientos afectaron al oeste y norte del conurbano. Hubo autos flotando en la Panamericana, cientos de incidentes y demoras en aeropuertos.

Hoy 22:14

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde de este martes. El fenómeno, típico de las masas de aire que se combinan con la brisa del río, afectó principalmente al sector oeste y norte del conurbano.

Según remarcaron fuentes oficiales, en una hora cayeron 80 milímetros. En ese sentido, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, el promedio de lluvias para todo el mes de diciembre es de cien milímetros, con temperaturas medias en los 30 grados.

Los municipios más afectados son San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, donde con tormentas estacionarias y diluvios puntuales registraron cerca 80 mm de agua en apenas minutos. Incluso, en la autopista Panamericana varios autos quedaron bajo el agua y los ocupantes debieron abandonar los vehículos. De hecho, muchos de ellos tuvieron que ser rescatados por otras personas que estaban en el lugar.

De acuerdo a lo que reportaron varios automovilistas que estaban en la zona, la acumulación de agua se dio principalmente entre la zona de Thames y de Márquez, en la parte de la colectora. En la llegada a la avenida de San Isidro, el descenso de la calzada hizo que la lluvia se acumule y provoque anegamientos.

También se reportaron inconvenientes en la Avenida General Paz, a la altura de la avenida San Martín. De hecho, la complicación en el tránsito provocó demoras en la salida, sumada a la importante congestión de tránsito que se generó producto de las personas que salían de la ciudad para festejar las fiestas.

Desde la Provincia de Buenos Aires señalaron a través de un comunicado que “se registraron 400 incidentes vinculados al evento meteorológico entre las 17hs y las 19hs” en todo el territorio bonaerense. Los municipios con mayor cantidad de incidentes fueron General San Martín (180), San Isidro (80), Tres de Febrero (61) y Vicente Lopez (15).

En tanto, aclararon que “los incidentes refieren principalmente a ingresos de agua en viviendas, anegamiento de calles, caída de postes, árboles, ramas y cables, y también situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública. La principal afectación registrada fue la acumulación de agua en la autopista Panamericana que sobrepasó el nivel de los autos y muchos quedaron flotando”.

Además, se reportaron demoras en los aeropuertos producto de alertas rojas ya que durante dos horas los vuelos no pudieron salir.

Esta medida prohibió la carga de combustible y el desplazamiento de aeronaves en pista, ocasionando demoras en al menos 11 vuelos y la necesidad de desviar algunas partidas hacia aeropuertos alternativos, como Ezeiza, según explicaron fuentes de Aeropuertos. La alerta se mantuvo hasta las 19.15, momento a partir del cual comenzó a restablecerse gradualmente la normalidad en las operaciones.

Hubo además ocho vuelos programados entre las 18 y las 19 resultaron retrasados y debieron ser reprogramados, la mayoría para después de las 20, explicaron desde Aerolíneas Argentinas. La compañía comunicó que el aeropuerto se encontraba operativo normal después de las 19.

Una de las imágenes más impactantes de la tarde se registró en uno de los shoppings más famosos de la zona norte del AMBA, el cual se inundó debido a las fuertes tormentas. Además, es importante recalcar que durante de noche de este martes se debía llevar a cabo la “Noche de los Shoppings” y frente a este escenario todavía no se han tomado medidas ni se ha comunicado que pasará con el evento.

De acuerdo con el aviso a corto plazo del SMN, la situación meteorológica incluye la probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas y episodios de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires. El reporte advirtió que estos eventos pueden producirse en intervalos breves, pero con acumulados notables, lo que incrementa la atención de las autoridades y de la población ante posibles anegamientos.

El organismo nacional detalló que para la noche del miércoles rige una alerta amarilla por tormentas, aunque la inestabilidad atmosférica genera un escenario de incertidumbre en cuanto a la intensidad y el horario preciso de los fenómenos. Según el SMN, “no hay certeza absoluta de dichos alertas, pero varios modelos coinciden en la probabilidad de algunas lluvias”.

La previsión detallada en los modelos privados, como Windy y Windguru, ofrece matices sobre la ventana horaria de mayor impacto. Mientras la plataforma Windy señala que las lluvias podrían desarrollarse durante la tarde, Windguru apunta a la madrugada como el período más probable para la ocurrencia de precipitaciones. Este desacuerdo entre modelos evidencia el carácter variable de la situación, aunque los pronósticos más confiables del SMN aseguran que las lluvias se harán presentes.

Por el momento, el organismo meteorológico recomendó prestar atención a las actualizaciones y mantenerse informado ante eventuales cambios en la intensidad y localización de las tormentas, que suelen moverse lentamente y pueden ocasionar diluvios localizados en el AMBA y zonas aledañas.