Golpe al narcotráfico: incautaron más de 700 kilos de cocaína impregnada en madera que iba hacia España

La droga, proveniente de Bolivia y con destino final en España, fue detectada gracias al trabajo de perros adiestrados en el marco de la “Operación Mercurius”, un operativo interagencial sin precedentes.

Hoy 19:17

Gracias a la labor de perros adiestrados, las autoridades del puerto de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) incautaron alrededor de 700 kilos de cocaína de alta pureza que venía impregnada en casi 20 toneladas de madera, droga proveniente de Bolivia y que iba de camino a España.

La llamada “Operación Mercurius”, realizada en conjunto por la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía Marítima de la Armada de Chile y la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio Público, permitió detectar el insólito contrabando gracias a labores de inteligencia y control portuario que arrojaron patrones sospechosos e inconsistencias en la documentación de la carga.

Al ser revisada el contenedor, dos perros adiestrados alertaron de inmediato la presencia de la droga, a pesar de que las pruebas preliminares no habían resultado concluyentes al respecto.

El pasado 18 de diciembre, el Servicio de Salud de Arica confirmó tras diversos análisis el contrabando y este lunes, las autoridades policiales informaron que la droga decomisada podría superar los 700 kilos, puesto que aún no se han revisado los nueve pallets con las casi 20 toneladas de madera.

Contrabando novedoso

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero, a cargo de la investigación, señaló en un punto de prensa que el contrabando detectado es, por decir lo menos, “novedoso, porque es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores”, consignó el medio Arica al Día.

“Por ello acá, tanto por el ojo de nuestros analistas de las distintas instituciones, como también por los canes que participaron acá y que tuvieron un rol primordial, es que se pudo determinar que aquí había efectivamente cocaína”, agregó el persecutor.

Por su parte, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, Fernando Méndez Cañas, recordó que “el 95% de la carga que entra y sale de Chile lo hace por mar y eso, si bien es una oportunidad para comunicarse con el mundo, también es una oportunidad para el narcotráfico para buscar nuevas formas de poder traficar drogas como la que acabamos de ver, lo que obliga a que nosotros estemos más atentos con una mejor comunicación interagencial”.

Finalmente, el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, Prefecto Inspector Erick Menay Pino, detalló que la droga iba con destino al puerto de Barcelona.

“Si bien esta droga provenía, según las indicaciones previas, desde Bolivia, con destino a Europa, aquí se da otro fenómeno, que es el aumento del valor de la sustancia. Es decir, de USD 1.500, puede subir en el puesto de Barcelona a más de USD 20.000 dólares”, remató.