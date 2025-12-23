Policía le disparó a su ex pareja con su arma reglamentaria

El hecho ocurrió en Pinto. El agresor se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

Hoy 09:13

Un grave episodio de violencia se habría registrado en las últimas horas en la ciudad de Pinto, donde un efectivo policial estaría involucrado en un ataque con arma de fuego contra su ex pareja, quien resultó herida y debió recibir asistencia médica de urgencia.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron, el hecho se habría producido cerca de la medianoche, cuando la mujer se encontraba en su lugar de trabajo. En ese contexto, el uniformado le habría efectuado un disparo, provocándole una herida de gravedad.

Siempre según las versiones preliminares, el ataque estaría vinculado a un conflicto de índole personal, ya que el efectivo no habría aceptado la ruptura de la relación. Trascendió además que horas antes se había realizado la cena anual de la Policía, aunque no está confirmado si este evento guarda relación directa con lo sucedido.

Tras el hecho, el presunto agresor se habría dado a la fuga y, según indicaron fuentes consultadas, habría amenazado con quitarse la vida, motivo por el cual se desplegó un importante operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y se aguarda un parte oficial que permita esclarecer las circunstancias del episodio, el estado de salud de la mujer y la situación procesal del efectivo involucrado.