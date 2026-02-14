Cambios en el ciclo lectivo 2026: el Gobierno eliminó dos materias

Las clases en este 2026 van a comenzar con modificaciones obligatorias. El impacto se sentirá en todas las escuelas argentinas por un decreto del Gobierno.

En el inicio del ciclo lectivo 2026, cuando miles de alumnos vuelven a las aulas, se hará efectiva una decisión del gobierno de Javier Milei que eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se daban en todas escuelas argentinas, lo cual genera un cambio significativo en el sistema educativo de cada provincia del país.

Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.

¿Qué materias se eliminan de todas las escuelas de Argentina?

A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:

Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

¿Por qué eliminaron estas dos materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?

A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó el calendario escolar definitivo para el ciclo lectivo 2026, que define cuáles son las fechas de inicio de clases en todas las provincias de Argentina.

En la mayoría del país las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.