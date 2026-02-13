Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional

El brasileño, detenido por la Policía Federal Argentina, tenía captura internacional por múltiples delitos como homicidio y tenencia ilegal de armas.

Hoy 21:43

En el marco del “Plan Andrés Guacurarí” y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Misiones a un ciudadano brasileño sobre el cual pesaba un pedido de captura internacional por graves delitos tales como homicidio, tenencia ilegal de armas y narcotráfico, entre otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La génesis de dicha captura surge a raíz de que efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Eldorado tomaron conocimiento acerca de la presencia, en la zona rural de San Antonio, de un ciudadano brasileño que estaría brindando colaboración logística a prófugos de la justicia y/o vinculados al narcotráfico en la región fronteriza.

A partir de ese dato clave, los federales comenzaron a recabar mayor información mediante vigilancias discretas, relevamientos encubiertos, entrecruzamiento de bases de datos y consultas a canales oficiales de cooperación internacional, logrando de ese modo establecer la identidad del investigado y su domicilio.

El imputado está acusado de haberse fugado, en febrero del año 2021, de la cárcel denominada Cadeia Pública de Capitão Leônidas Marques, ubicada en el estado de Paraná, República Federativa del Brasil. Dicha evasión fue múltiple e incluyó la participación de un total de nueve internos, quienes utilizaron herramientas artesanales para perforar la estructura del establecimiento carcelario y huir por un boquete realizado en el sector posterior del predio.

Luego de esa alarmante situación, Interpol Brasil publicó su captura a nivel internacional mediante una Notificación Roja, con la finalidad de concretar su inmediata detención con fines de extradición.

Las comunicaciones con las autoridades brasileñas fueron clave

Fue así que, a través de un fluido intercambio de comunicaciones con la Policía Federal de Brasil, la Policía Civil y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), se constató que el buscado poseía un frondoso prontuario por los delitos de “homicidio doloso agravado mediante arma de fuego, lesiones graves y leves, tenencia y tráfico de estupefacientes, asociación para el tráfico internacional de drogas y uso ilegítimo de arma de fuego”.

Asimismo, del análisis de datos y fuentes de inteligencia surgió que el prófugo registraba vínculos con la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), una estructura delictiva con injerencia en el narcotráfico, el sicariato, el tráfico internacional y hechos de violencia armada.

Con la información proporcionada y luego de minuciosas tareas de campo desplegadas por los efectivos de la DUOF Eldorado de la PFA, se logró detectar que el prófugo brasileño se encontraría residiendo junto a una mujer y dos menores de edad en la República Argentina, en la localidad misionera de San Antonio, en una zona de chacras próxima a la Ruta Provincial N° 24.

Con el cúmulo de pruebas obtenidas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Alejandro Cardozo, Secretaría de la Dra. Carla Lentini, ordenó el allanamiento de la finca, donde se concretó su detención.

En el procedimiento, los federales secuestraron ¾ de kilogramo de marihuana, 25 gramos de clorhidrato de cocaína y 20 gramos de pasta base, fraccionadas y listas para su comercialización. Asimismo, fueron decomisados un revólver calibre .38, una escopeta de fabricación casera, una carabina calibre .22, más de 300 cartuchos de distintos calibres, un DNI argentino apócrifo con la fotografía del aprehendido, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Cabe destacar que, debido a los antecedentes y a la peligrosidad del imputado, prestaron colaboración en el procedimiento efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), de la DUOF Puerto Iguazú y de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la PFA.

El detenido, de nacionalidad brasileña y de 53 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor, a la espera de su correspondiente proceso de extradición.