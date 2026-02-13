El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

Tras el incómodo momento que vivió durante su salida de Argentina, la actriz compartió una tierna foto de su llegada a Estambul

Hoy 20:28

Tras un breve paso por Argentina, en el cual compartió tiempo con sus hijos y cumplió con sus compromisos laborales de cara a la segunda temporada de En el Barro (Netflix), la China Suárez regresó a Turquía. Luego de varias horas de vuelo, apenas llegó a su hogar, la actriz mostró su reencuentro con su novio, Mauro Icardi. Entre sonrisas y gestos de amor, la pareja demostró cuánto se habían extrañado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick”, escribió Suárez en su story junto a la ubicación que marcaba su regreso, Estambul, Turquía. En la imagen se observaba a la pareja sentada en un sillón mientras el futbolista, quien lucía la indumentaria del Galatasaray, la abrazaba por la espalda. Sobre la mesa ratona que se destacaba a sus espaldas podía verse una pequeña taza de color blanco con corazones rojos, la cual decía: “Te amo”.

En ese contexto, ambos sonreían a la cámara, al tiempo que la China, quien lucía jeans claros, remera blanca y una chaqueta negra, sostenía con su mano izquierda la pelota del gran partido de su novio, firmada por sus compañeros. El delantero fue clave en la goleada de su equipo ante el Eyüpspor por la Superliga de Turquía. Luego de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club, Icardi consiguió tres goles en el encuentro de este viernes.

Más allá de esta alegría, en su salida de Argentina, la China Suárez vivió un incómodo momento con un grupo de periodistas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La actriz llegó por la noche, acompañada de sus tres hijos, en su viaje de regreso a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi, su pareja y futbolista del Galatasaray.

Nada más bajar del vehículo, Suárez se topó con un grupo numeroso de cronistas y fotógrafos. Visiblemente molesta, detuvo su marcha y reclamó a la prensa: “¡Están mis hijos! Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”. Así reiteró su pedido, preocupada por la presencia de los menores mientras atravesaba el tumulto con valijas.

La escena se produjo en medio de una ola de rumores de infidelidad que envuelven a Icardi. Las especulaciones aumentaron cuando circularon en redes sociales imágenes retro del futbolista junto a su expareja Wanda Nara, mientras Suárez promocionaba en Buenos Aires la segunda temporada de la serie En el Barro.

El clima de exposición alcanzó un nuevo nivel cuando la actriz publicó y luego eliminó una historia en sus redes sociales, con la frase: “Mi hilo rojo”. La expresión evocó la leyenda asiática del hilo invisible que une a personas destinadas a encontrarse. Usuarios interpretaron el mensaje como una alusión a Icardi y también como referencia al film “El hilo rojo”, en el que Suárez fue protagonista, reactivando debates sobre su vida sentimental.

Entre los detalles llamativos del episodio, Suárez lució una gorra con la leyenda en inglés “Not your business”, traducida como “No es tu asunto”. El accesorio fue interpretado como una declaración directa ante las preguntas insistentes de la prensa y reafirmó la intención de la actriz de preservar su privacidad.

La viralización de las imágenes de Ezeiza y la reacción de la China Suárez desencadenaron numerosos comentarios y análisis en redes sociales. La exposición de su vida familiar y sentimental generó un nuevo debate sobre los límites entre el interés público y la protección de la privacidad de los menores.

A pesar de las explicaciones y desmentidas públicas de la pareja, cada gesto o declaración de Suárez e Icardi continúa siendo examinado y replicado tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales. Esta dinámica de alta visibilidad intensifica la presión sobre ambos y sus entornos más cercanos.

El delantero dejó clara su postura al descalificar la reproducción de historias carentes de pruebas, expresando su rechazo a las versiones infundadas que se multiplican en el debate público.