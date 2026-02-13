Encontraron un cuerpo atado y con la cabeza tapada a orillas del río

Lo ubicaron a partir de la viralización de una foto. Estaba en una zona costera de Paticuá, en la ciudad de Eldorado.

Hoy 21:01

Un cuerpo con signos de violencia fue encontrado este viernes a orillas del río Paraná, en la provincia de Misiones. La Policía trabaja con varias hipótesis y no descarta que sea un crimen.

El cadáver estaba en la zona de la costa de Paticuá, en Eldorado, en un sector de piedras y de difícil acceso. Apareció atado, con la cabeza tapada y en un estado avanzado de descomposición.

El hallazgo fue difundido a partir de la viralización de una foto del cuerpo, que llegó hasta la Policía de Misiones. De esa manera, empezó la búsqueda, aunque en un primer momento los agentes no lograron ubicar el punto exacto señalado, según informó El Territorio.

Luego de varios intentos fallidos por tierra, los policías detectaron el lugar y solicitaron la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para poder acceder, ya que es un área prácticamente inaccesible tanto a pie como en vehículos. Una vez en la escena, hubo un operativo para preservarla y comenzar con las primeras pericias.

Fuentes de la investigación informaron a medios locales que todavía no se pudo establecer si la víctima es de nacionalidad argentina o paraguaya, ni se encontraron elementos que permitan una identificación inmediata, como documentación u objetos personales.

Hasta ahora, tampoco hubo una denuncia formal por la desaparición de alguna persona en esa jurisdicción.